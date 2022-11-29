構成「三艙三船」太空站 神舟十五號今晚發射

中國首個太空站的建設即將完美收官，神舟十五號載人飛船將於今晚深夜11時08分發射，與中國太空站天和號核心艙前向端口自主快速交會對接，形成「三艙三船」的中國太空站目前最大結構型態。搭載升空的3名太空人費俊龍、鄧清明及張陸，將在太空站與神舟十四號太空人陳冬、劉洋及蔡旭哲生活一周，交接工作，實現中國太空人首次在軌輪換。
中國載人航天工程辦公室介紹，神十五任務是載人航天工程今年第六次飛行任務，也是太空站建造階段最後一次飛行任務，3名太空人將在太空站工作生活6個月，主要目標是驗證太空站支持乘組輪換能力，驗證太空站三艙組合體常態化運行模式等；重點工作則包括進行3至4次出艙活動、進行太空科學研究與應用等方面40多項實驗和技術試驗等，期間天舟六號貨運飛船及神舟十六號載人飛船將相繼升空，與核心艙對接。
3名太空人平均年齡53歲
根據介紹，神十五3名太空人平均年齡53歲，是執行太空站任務的乘組之中最大。其中57歲的費俊龍曾參與2005年的神舟六號飛行任務，時隔17年再次升空並擔任指令長。56歲的鄧清明則曾3次入選後備太空人，「備戰」長達24年10個月終成正選升空。46歲的張陸於2010年5月入選中國第二批太空人，訓練期間第一次坐離心機後曾產生心理陰影，但很快克服。