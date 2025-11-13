模仿Land Rover失敗　奇瑞汽車爬天門山天梯撞毀護欄(有片)　

內地車企奇瑞汽車公司旗下的奇瑞風雲X3L越野車，周三(11月12日)挑戰攀爬湖南張家界天門山999級「天梯」時發生意外，車輛在攀爬至半程陡坡處失控下滑並撞毀部分護欄，引發熱議。奇瑞汽車對於此次測試造成場地損失深表歉意，承諾將全力修復並承擔賠償責任。 從現場影片可見，該車原本試圖加速衝上半坡，但中途突然失控，車輛急速倒退滑下台階，撞向多段護欄及台階，發出巨響及冒出白煙，旁觀旅客驚呼，事故中部分建築設施受損。

安全防護繩意外脫落 纏繞右側車輪 奇瑞及後發布致歉聲明，稱風雲X3L在湖南張家界天門山景區進行的極限挑戰測試項目中，因突發意外導致測試中斷，經初步調查核實，測試裝置的安全防護繩固定點卸扣意外脫落，進而導致防護繩纏繞右側車輪，動力輸出受阻，車輛下滑撞擊護欄，造成部分護欄受損。幸意外未造成人員受傷以及自然環境破壞，對於造成的天門山場地損失深表歉意，承諾將全力修復並承擔賠償責任，做好所有善後工作。

作為通往天門洞的主要途徑，該「天梯」全長近300米，垂直落差約150米，共有999級台階，平均坡度約45度，部分更超過60度，加上台階濕滑狹窄，對車輛抓地力及動力輸出要求極大。 事件令人聯想到2018年華裔荷蘭籍F1車手董荷斌駕駛越野路華(Land Rover)Range Rover Sport P400e，成功完成天門山「99道彎＋999級台階」挑戰登上天門洞並創下9分51秒紀錄，成為首輛成功攀爬至天門洞的車型，今次疑似嘗試「復刻」壯舉結果卻失控告終。有網民批評「這種挑戰有什麽意義嗎？車主會開著你們的車爬樓梯？把時間、精力、費用多放車輛的研發，制造上不好嗎？」、「太尷尬了，沒那實力去測試甚麼？」、「以後別拿噱頭折騰了」。

▼▼2018年董荷斌駕駛越野路華Range Rover Sport P400e登上天門洞▼▼