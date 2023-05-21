機師涉偷拍空姐如廁遭當場制伏　廈門航空被指冷處理惹眾怒

記者陳怡伶／綜合報道
近日微博上流傳一段影片，一名空姐不停大喊「有人偷拍」，其他的空姐與工作人員合力圍堵偷拍者。網民根據影片中空姐穿着的制服樣式，推斷出該名偷拍者為廈門航空的員工，到廈航官方微博留言痛罵，要替空姐討公道。20日，警方發布警情通報，該名偷拍機師因侵犯隱私違法行為，已被行政拘留。
眾人合力制伏偷拍者
根據微博流傳的影片，畫面中可以看見空姐不停地哭喊「有人偷拍」，其他空姐與一群男性職員正在試圖制伏疑犯，互相拉扯，場面相當混亂。內媒《沸點視頻》報道，這段畫面發生在廈門航空，因為有機師偷偷跑進女廁，偷拍空姐上廁所被當場斷正，才會出現動武場面。
後來有網民爆料，指偷拍的機師後台很硬，公司似乎打算將事件息事寧人，消極態度引起眾怒。廈門航空則回應稱，公司注意到網上傳播的這則訊息，已經展開調查，後續待官方發布通知。
网传厦门航空飞行员在女厕所偷拍乘务，昨天被公司乘务抓了现行。据爆料，该飞行员已经被开除，交给公安。厦航客服称正在核实中 #飞行员在女厕所偷拍乘务 pic.twitter.com/Ii3juPgR6f— 加速翻车新闻社 (@accelflopping) May 19, 2023
疑犯已被行政拘留
大批網民湧至廈門航空官方微博留言，「員工偷拍不通報一下？」、「偷拍飛行員處理一下不，聽說它爹很硬」、「哇哦，偷拍不處理的嘛，啥公司啊這麽霸氣啊」、「絕對不會坐你們的航班，怕被偷拍」、「廈門航空養變態，大家別買這家機票，會被偷拍」。
根據最新消息指出，廈門市公安局思明分局稍早發布警情通報稱，18日17時許接到報警，經查得知某航空公司26歲男職員龐某潛入該空勤基地女廁所，用手機偷拍女員工，被當事人當場發現。龐某因侵犯隱私違法行為，已被思明分局行政拘留。
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