機師涉偷拍空姐如廁遭當場制伏　廈門航空被指冷處理惹眾怒

記者陳怡伶／綜合報道

近日微博上流傳一段影片，一名空姐不停大喊「有人偷拍」，其他的空姐與工作人員合力圍堵偷拍者。網民根據影片中空姐穿着的制服樣式，推斷出該名偷拍者為廈門航空的員工，到廈航官方微博留言痛罵，要替空姐討公道。20日，警方發布警情通報，該名偷拍機師因侵犯隱私違法行為，已被行政拘留。

眾人合力制伏偷拍者

根據微博流傳的影片，畫面中可以看見空姐不停地哭喊「有人偷拍」，其他空姐與一群男性職員正在試圖制伏疑犯，互相拉扯，場面相當混亂。內媒《沸點視頻》報道，這段畫面發生在廈門航空，因為有機師偷偷跑進女廁，偷拍空姐上廁所被當場斷正，才會出現動武場面。

後來有網民爆料，指偷拍的機師後台很硬，公司似乎打算將事件息事寧人，消極態度引起眾怒。廈門航空則回應稱，公司注意到網上傳播的這則訊息，已經展開調查，後續待官方發布通知。