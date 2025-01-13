機械人深圳「逛街」引關注 輝達科學家驚訝：好自然(有片)

深圳街頭近日出現人形機器人漫步，相關影片迅速引發全球熱議，連輝達（NVIDIA）高級AI研究科學家Jim Fan也轉發相關貼文，驚歎道：「這是真的嗎？真不是Sora生成的嗎？」據《新浪財經》12日報導，這款機器人是深圳眾擎機器人科技有限公司2024年10月推出的旗艦產品，首款全尺寸通用人形機器人SE01，定位為工業機器人。

定位為工業機器人

據介紹，這款機器人的身高為170公分，機身採用航空級鋁材打造，整機淨重約55公斤，常態行走速度達每秒2公尺，可實現上下蹲、俯臥撐、轉圈走、抓取、跑跳等人類動作，運動性突出，電池續航時間可達兩小時，使用壽命長達10年。