機票突被取消兼退款難 台男轟「香港快運真的爛」 網民不同情：廉航你還找外網買？

台灣一名姓王男子在Facebook專頁「爆料公社」發文，指早前經網上旅遊服務平台Expedia訂購香港快運周三(18日)台北往香港機票，但某日發現機票已被取消，於是聯絡Expedia客服，對方卻要求他自行聯絡航空公司；千辛萬苦聯絡上航空公司，航空公司竟稱「退不了(款)」，還「要我自己打給中國總公司」。王男怒轟，「香港快運真的是爛」、「七八千(新台幣)的機票不知道能不能要回來」。

台男聲稱機票被無故取消兼未獲通知

王男上周四發文批評，香港快運「無故取消我的機票還沒通知，要不是我自己檢查可能一輩子都不會發現」，並指當日下午「一直打電話過去航空公司，打了50幾通一直在忙線，後來經過友人才知道香港快運電話跟線上客服暫時關閉了。我現在是求助無門，行程都已經預定好了」。

不過，王男的遭遇並未獲得其他網民同情，「廉航你還找外網買？真有比較便宜？他(航空公司)一定通知外網啊！是外網沒通知你吧，你官網買應該就會通知你，廉航最大的風險就是任意取消」、「找奇奇怪怪風險又高的第三方買機票，然後怪航空公司？」。

台男稱被要求自行找「中國總公司」

王男隨後補充，Expedia方面稱平台沒權利取消訂單，「他們說他們只是幫忙訂購而已，付款資訊聯絡資料都是給航空公司，錢也是給航空公司。打電話過去退款結果說退不了，要我自己打給中國總公司，打過去總公司通了一個快一個小時都沒人接電話……現在互踢皮球，乘客真的是最倒楣的……七八千(新台幣)的機票不知道能不能要回來」。

網民紛紛表示，「透過第三方的我只能說不意外，為了那一點點的價差，直接被平台放生」、，又稱「除非第三台票價相差很多錢，否則建議直接官網訂」、「老實說，住宿跟機票我還不太信任第三方。一出包，你要聯絡那邊都不知道」、「有時候省小錢，得到大麻煩」、「我不懂，外網明明沒便宜多少」。