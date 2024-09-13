欠債殺妻「欲藏冰櫃」未果　上海狠夫遭判死刑已伏法

中國上海兩年前發生震驚社會的「冰櫃藏屍案」，一名男子因為欠高利貸以及向親友借錢至少欠了150萬人民幣，殺害妻子欲藏屍未果。最近死者親屬證實，嫌犯被判死刑已伏法。

2022年3月1日晚間，高男在租房內再次因債務問題與小婷爭吵，產生殺害小婷洩憤之念。隔天八點多，雙方繼續爭吵，高男遂從廚房拿一把水果刀，至浴室連續捅刺小婷，致她因左頸動、靜脈破裂失血性休克死亡。之後，高男在網路上購買冰櫃，欲藏匿小婷屍體未果。3月3日，高男自殺未果後報警，謊稱其和小婷自殺。警方至現場後初步確認小婷為他殺，隨即逮捕高男。

據《大象新聞》等內地媒體綜合報導，上海一名39歲高姓男子，2015年與妻子小婷結婚，隔年就因炒股虧損，便私自變賣名下房產償還債務，此後向多家網貸機構及親友借款炒股，共計負債150萬人民幣。

法院：兇手已被執行死刑

最高法院認為，被告人高男故意非法剝奪他人生命，其行為已構成故意殺人罪。高男因負債及妻子抱怨即蓄謀殺人洩憤，手段殘忍，情節、後果嚴重，應依法懲處。高男雖打電話報警，但未如實供述自己的罪行，故依法不構成自首。

12日據家屬稱，法院告知他們，高男已被執行死刑，「離小婷被害已過去兩年半的時間，感謝法院的公正判決，將殺人犯繩之以法，小婷在天之靈可以安息了。」小婷姊姊說。另據《瀟湘晨報》報導，姊姊告訴記者，兇手至死都沒有向她們表達過道歉或者懺悔。

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