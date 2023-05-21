武漢七旬婦喝「野豬肉燉湯」疑致感染　敗血發高燒右眼發炎須摘除

記者李宗芳／綜合報道

湖北一名70歲婦人近日因細菌感染，不得不摘除右眼球，醫生懷疑跟喝了網購野豬肉燉湯有關。

據《極目新聞》報道，陳姓婦人來自湖北仙桃，5月上旬她到武漢泰康同濟醫院眼科就診，見到醫生後說的第一句話就是「我是來摘除眼球的」，讓現場醫護人員大吃一驚。

體溫一度高達39.8℃

原來陳姓婦人3個月前突然開始反覆發燒，最高體溫竟達39.8℃，甚至出現意識不清、敗血症等感染反應，當地醫院從她的血液中發現了細菌，所幸8天搶救後，體溫終於下降，恢復了意識，但右眼充血、視力急劇下降，被診斷為「右眼眼內炎」，即細菌經血流到達眼內，造成眼內感染，雖經多次手術與眼部抗生素治療依舊無法保住眼球，遂將婦人轉診至大醫院進行摘除手術。

接診醫生檢查後發現婦人右眼已無光感，全角膜可見濃厚黃白色黏稠壞死物質附着，上方角膜已穿孔破潰「猶如大膿包」，只能盡快摘除右眼球，避免左眼也被感染。