武漢七旬翁𨋢內大便影片被無打格發佈　疑不堪羞辱自殺身亡(有片)

武漢一名七旬老翁早前因為在升降機內大便，監察影片在沒有打馬賽克下，被物業管理職員於小區物管群組內公開，完全沒打馬賽克，結果被居民議論紛紛，老翁疑因為自尊心強，不堪閒言話語，離家出走4日後，被發現自殺身亡。

綜合《湖北電視台》等內地媒體報道，老翁兒子周先生透露，父親當時在電梯內大便，手上有個袋子，去接的時候可能有一部分沒接住而漏在地上，過程都被監視器拍到，沒想到物業人員竟將影片截取，沒有打馬賽克或做任何技術處理，直接上傳到社區的群組。周先生心痛表示，社區居民在父親身後議論，指指點點的，加上父親自尊心很強，聽不慣這些話，本月5日早上離家出走，第4日找到人但已成屍體，警方提供的初步死亡證明原因為輕生。