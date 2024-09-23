武漢七旬翁𨋢內大便影片被無打格發佈　疑不堪羞辱自殺身亡(有片)

武漢一名七旬老翁早前因為在升降機內大便，監察影片在沒有打馬賽克下，被物業管理職員於小區物管群組內公開，完全沒打馬賽克，結果被居民議論紛紛，老翁疑因為自尊心強，不堪閒言話語，離家出走4日後，被發現自殺身亡。
綜合《湖北電視台》等內地媒體報道，老翁兒子周先生透露，父親當時在電梯內大便，手上有個袋子，去接的時候可能有一部分沒接住而漏在地上，過程都被監視器拍到，沒想到物業人員竟將影片截取，沒有打馬賽克或做任何技術處理，直接上傳到社區的群組。周先生心痛表示，社區居民在父親身後議論，指指點點的，加上父親自尊心很強，聽不慣這些話，本月5日早上離家出走，第4日找到人但已成屍體，警方提供的初步死亡證明原因為輕生。
網民：回去清理乾淨或不會被曝光
報道曝光後，很多網民認為可以諒解老翁的行為：「我父親就這樣，現在快80了，忍不住的，在家經常大小便失禁。老年人不是故意的」、「都帶袋子了，肯定不是故意想拉的，好可憐」；亦有人認為老翁若事後有清理，可能就不會被曝光，「我覺得有基礎病忍不住拉了沒問題，回頭立馬給人家打掃了不行嗎？」、「可以理解，但是家人應該第一時間回去清理乾淨」、「老人大小便失禁也能理解，但事後把弄髒的電梯處理一下」。
目前物業經理承認該事件是工作疏失，周先生要求對方在群組公開證明書，證明父親不是故意為之，但經理卻一直推拖，不肯出示證明。對此，報道引述湖北今天律師事務所胡律師認為，物業在進行公共輿論監督的這個行為本身是不違法的，但是不打馬賽克的行為，確實有一些不合理，需要承擔相對的責任。
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