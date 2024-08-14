武漢大媽跳落火車軌幫兒子執眼鏡　內地網民：擊敗了《背影》(有片)

內地網上近日流傳一段影片，顯示湖北省武漢市武昌火車站，一名女子擅自從車站站台上跳到火車軌道尋找其兒子掉落的眼鏡，即使站內職員勸說，還大喊「眼鏡重要還是命重要？」該女子仍充耳不聞，逕自在車底下不停尋找。影片引發網民議論。
綜合《陝西廣播電視報》等內地媒體報道，事發於上周日(11日)在武昌火車站，當時乘客正準備乘坐K435次列車，一男孩的眼鏡不小心掉進列車與站台縫隙間的鐵軌上，男孩的母親便自行跳下站台尋找。網上影片顯示，火車正停在月台，從月台與火車縫隙間，可見一名身穿黃色裙的女子在火車底，引來大批乘客圍觀，一把男孩聲音喊叫：「我眼鏡掉了下去，不要下去，上來」，有職員苦勸女子返回月台，還大喊「眼鏡重要還是命重要？」但女子充耳不聞，逕自打開手機照明燈，再於車底下搜尋眼鏡。據報女子其後找到眼鏡，由職員拉上月台。
網民：看定火車不敢開車
武昌火車站向傳媒證實事件，指該乘客的行為非常危險，違反了車站的運輸秩序。所幸該列車是一趟始發車，事發當時處於停止狀態。職員提醒，旅客如果有隨身物品掉進鐵軌，可以尋求車站工作人員的幫助。根據《鐵路安全管理條例》第七十七條規定，違反此規定的行為，由公安機關責令改正，對單位處1萬元人民幣(下同)以上5萬元以下的罰款，對個人處500元以上2,000元以下的罰款。
影片在網上曝光後，不少網民直呼「危險」、「眼鏡丟了可以再買，人可不能出事啊」、「母愛偉大，幸好無事」、「這媽媽真是為了孩子拼了」，亦有人批評「看定火車不敢開車」、「拘留吧」，還有人指、「納入人教版《眼鏡》打敗了《背影》」。《背影》是中國作家朱自清的一篇散文作品，描述作者童年時期在火車站與父親的離別場景。
警告：影片內容含有危險行為，切勿模仿