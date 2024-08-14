武漢大媽跳落火車軌幫兒子執眼鏡　內地網民：擊敗了《背影》(有片)

內地網上近日流傳一段影片，顯示湖北省武漢市武昌火車站，一名女子擅自從車站站台上跳到火車軌道尋找其兒子掉落的眼鏡，即使站內職員勸說，還大喊「眼鏡重要還是命重要？」該女子仍充耳不聞，逕自在車底下不停尋找。影片引發網民議論。

綜合《陝西廣播電視報》等內地媒體報道，事發於上周日(11日)在武昌火車站，當時乘客正準備乘坐K435次列車，一男孩的眼鏡不小心掉進列車與站台縫隙間的鐵軌上，男孩的母親便自行跳下站台尋找。網上影片顯示，火車正停在月台，從月台與火車縫隙間，可見一名身穿黃色裙的女子在火車底，引來大批乘客圍觀，一把男孩聲音喊叫：「我眼鏡掉了下去，不要下去，上來」，有職員苦勸女子返回月台，還大喊「眼鏡重要還是命重要？」但女子充耳不聞，逕自打開手機照明燈，再於車底下搜尋眼鏡。據報女子其後找到眼鏡，由職員拉上月台。