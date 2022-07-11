武漢大學一學生染霍亂 宿舍二百多人肛拭子檢測 未見新個案

湖北武漢大學昨傳出有學生患霍亂，其所住宿舍全幢二百多名宿生都要做肛拭子檢測。微博不少網民表示訝異，稱「感覺特別古早的詞……大概就像天花一樣久遠」、「真的是霍亂嗎？是我見識短淺了，我以為它只存在於非洲」。有網民就指出，「霍亂國外和國內每年一直都有，只是這例上熱搜了」。

官方指霍亂患者病情已受控

武漢武昌區衛健局今日通報，武漢大學一名學生上周六晚出現嘔吐、腹瀉、低燒等症狀，血清學凝集試驗為O139陽性，經省市區三級疾控中心覆核確實為O139陽性，診斷為霍亂，毒力基因陰性。經有效診治，患者病情已受控，症狀已消失，相關人士均已採樣檢測，相關場所則臨時封控管理並消毒，目前未發現新增個案。

內地去年報告5宗霍亂 零死亡

校方則指出，該名學生為研究生，以往曾患腸胃炎，上周五清晨開始發燒、嘔吐、腹瀉，早上前往武漢大學醫院求醫，因腹瀉超過3次被轉送至武漢大學中南醫院，目前已被轉至武漢大學人民醫院隔離治療。截至昨晚7時半左右，264名重點人群及259個環境樣本的快速檢測結果，均未檢出O1、O139霍亂弧菌；相關密切接觸者，包括患者上周二以來曾光顧食肆的人員，均正接受隔離或居家觀察，並服用預防性藥物，涉事宿舍樓及患者所在的實驗室樓等封控消毒。校方又提到，國家疾病預防控制局今年4月公布的數據顯示，去年共報告5宗霍亂，無死亡個案。

霍亂透過受污染水或食物等傳播

根據中國疾控中心網站，霍亂是由O1及O139霍亂弧菌引起的急性腸道傳染病，兩者可分為產毒株及非產毒株。霍亂可透過飲用或食用被霍亂弧菌污染而又未經消毒的水或食物、接觸霍亂病人、帶菌者排泄物污染的水和物品、食用被蒼蠅污染的食物等途徑傳播，特點為「發病急、傳播快、波及面廣」，每年6至9月是流行高峰期，潛伏期由數小時至5天，糞便陽性期間具傳染性，通常持續至恢復後數天，個別情況會持續數月。一旦發現感染霍亂，不論是輕症還是帶菌者，均應隔離治療，待症狀消失、停服抗菌藥後，連續兩天糞便未檢出霍亂弧菌，方可解除隔離。

至於預防方法，中國疾控中心網站指，要做到「五要五不要」，包括「飯前便後要洗手，買回海產要煮熟，隔餐食物要熱透，生熟食品要分開，出現症狀要就診」、「生水未煮不要喝，無牌餐飲不光顧，腐爛食品不要吃，暴飲暴食不可取，未消毒(霍亂污染)物品不要碰」。

