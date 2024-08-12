武漢女頻密美甲生肉粒　檢查驚揭感染HPV(有片)

​​武漢一名22歲女子是個美甲愛好者，每隔三五七日就去美甲風格。最近，她突然發現指甲縫裡長出肉粒，不痛不癢，起初以為是繭，卻愈長愈大，感到不對勁，便到醫院檢查，經診斷驚悉原來感染上人類乳頭瘤病毒(Human Papillomavirus, HPV)。

綜合《經視直播》等內地媒體報道，22歲的美甲愛好者吳女士(化名)近期感受到自己的指甲縫里長出了一些透明的小肉粒，並且愈長愈大，經武漢市第一醫院皮膚科醫生發現這些小包實際上是病毒疣的癥狀，且由HPV感染引起。負責醫生肖婧受訪時表示，通過肉眼就看到患者手指表面有點粗糙，感染處像菜花一樣，基本可以判斷為病毒疣，而病毒疣多半是由HPV感染引起。她說，剛開始還找不到病因，詢問患者此前是否有過類似癥狀或者近期是否受過傷，患者才想起來此前在美甲店修指甲去死皮時，美甲師不小心把指甲弄傷了，患者當時未有上心。