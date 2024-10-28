武漢新人麥當勞擺酒 戒指藏薯條盒 賓客食開心樂園餐(有片)

內地再有新人於麥當勞舉辦婚禮。內媒報道，武漢一對95後新人於今年5月的一組「麥當勞婚禮」照片在社交平台上瘋傳，女方介紹兩人從認識到交往經常吃麥當勞，家裡還收藏很多小玩具，故對於在傳統婚禮外再於麥當勞擺酒「一拍即合」，「給了長輩一個傳統莊重的婚禮，何不給自己一個輕鬆快樂的儀式？」

該對95後新人李家勝和楊甜甜選擇在麥當勞舉辦婚禮，只邀請十多名好友參加，婚禮上充滿「麥當勞元素」儀式感，現場佈置全是薯仔和蕃茄，並以麥當勞「M」字招牌為婚紗照背景牆，賓客們吃的是98元(人民幣、下同)開心樂園餐，新郎還將婚戒藏在薯條盒內，從車道窗口遞送給新娘。

這對新人選擇一間雙層獨棟的麥當勞分店，向工作人員告知想法後，工作人員還在婚禮當天特別換上特殊節日才使用的「粉色」制服。楊甜甜表示，婚禮由自己的好友主持，有準備一個臨場發揮的「互相告白環節」，不同於一般婚禮上莊重的誓詞。

另辦「面向長輩」傳統婚禮 「真是一項大工程」

楊甜甜透露，其實除了這場小型婚禮外，還有一場「面向長輩」的傳統婚禮，不僅要看好多場地，喜歡的還要提前一年預約，真是一項大工程，「那場傳統婚禮共辦23桌，加上煙酒花費一桌就要4000元人民幣，光餐飲就要花費近10萬元。」，反觀「麥當勞婚禮」所有人餐食加起來只是980元，加上百餘元的裝飾費，最大支出是找了頂流的造型師和髮型師1萬多元的報酬。

