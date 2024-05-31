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中國
2024-05-31 12:15:36

武漢男一年食15次霸王餐　檢察官改控尋釁滋事重判

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武漢男一年食15次霸王餐　檢察官改控尋釁滋事重判

湖北武漢一名男子以「找人代付、手機沒帶」等理由，一年多來狂吃「霸王餐」多達15次，由於頂多獲行政處罰，關幾天就能放出來，讓他越發囂張，不料日前被檢方以尋釁滋事罪提請公訴。

僅受到行政處罰

據《極目新聞》報道，2023年11月，武漢市的檢察官發現，男子周杰（化名）多次在市內不同地區的餐廳就餐和消費，不支付餐費。2022年7月至2023年10月一年多的時間內，周杰曾經多次在武昌區、江岸區等地有過多次吃「霸王餐」的行為，由於每次金額不大，被發現後僅受到行政處罰，根據內地法律規定一般處5日以上10日以下的拘留。

承辦檢察官告訴記者，幾乎周杰每次都是以找人代付、無力支付、手機丟失等為由拒不向店家支付餐費，距離最近的一次發生在2023年10月，事發當日中午，在武昌區的一家飯館吃飯，一個人點了300多元人民幣（約330港元）的煙酒和飯菜。

邀約朋友去吃「霸王餐」

檢察官認為，周杰多次吃「霸王餐」，拒不支付餐費達1,000元人民幣（約1,100港元）以上，且在多次受到行政處罰後，仍不悔改，涉嫌尋釁滋事罪，公安機關據此立案。周杰涉及15宗同類案件，拒不支付餐費共計人民幣1,652元（約1,814港元），最誇張的是，周杰還有時還邀約朋友一起去吃「霸王餐」。

5月24日，武漢市武昌區人民法院作出一審判決，周杰犯尋釁滋事罪，判處有期徒刑1年5個月，並責令其在判決生效之日起10日內退賠15家餐廳的經濟損失1,652元人民幣（約1,814港元）。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

鐵質食物｜（am730製圖）

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