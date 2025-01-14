武漢男兩日連吞8粒退燒藥 腎臟嚴重受損

《極目新聞》報道，33歲的劉先生最近因流感出現了發燒症狀，為了不影響第二天工作，選擇自行在家中服用感冒藥和鎮痛解熱藥物。第一天吃了4粒布洛芬後未見好轉，隔天再吃下2粒後上班，體溫開始逐漸下降，但仍感不適，到了晚上又吃了2粒布洛芬，體溫降至37度，可隨之而來的卻是腰痛、乏力、噁心等症狀，劉先生感到十分難受後緊急到醫院就診。醫生為他檢查後發現，他的肌酐值高出正常成年男性至少6倍，這意味他的腎臟功能已嚴重受損。所幸，經過醫生治療，劉先生恢復狀態良好，即將出院。

布洛芬每天最好服用一至兩次

醫生表示，布洛芬作為常用的解熱鎮痛藥，必須嚴格按照醫囑服用，每天最好服用一到兩次，一次一粒，自行加大劑量不僅可能無法有效緩解症狀，還會極大增加藥物不良反應的風險。大量出汗後若不及時補液，會導致身體脫水，進一步加重腎臟負擔。

醫生還提醒，流感仍處於高發期，務必做好個人防護措施，如勤洗手、戴口罩、保持室內通風等。在用藥方面，一定要嚴格遵循醫囑，切不可憑經驗或感覺自行調整藥物劑量。一旦出現不適症狀且持續不緩解，應及時前往醫院就診，以免延誤病情，造成嚴重後果。