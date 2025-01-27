武漢男自學「狗語」馴犬　僅「嗚」一聲即被咬爛面(有片)

不少養有寵物的飼主都會希望跟愛寵交流，內地武漢一名男子亦想跟家中狗狗溝通，早前在抖音上自學「狗語」，詎料他初次嘗試與狗狗交流，就被狗狗攻擊，遭咬破面部，傷口長達8厘米，流血不止被送院救治。

綜合《廣州日報》、《沸點視頻》等內地媒體報道，武漢一名胡姓男子為了與家中的阿拉斯加犬交流、令狗狗聽話，在抖音觀看了一些馴狗的影片，自學「狗語」。胡先生餘悸猶存的描述，事發時他和狗狗距離非常近，狗在床頭，他正趴在床上，當時男子對狗狗發出「嗚嗚」的聲音，他指：「網上博主指意思是『我比你強，你必須得聽我的』」。詎料狗狗立即撲上來咬他，他說：「那一瞬間我沒來得及躲避，所以就一口咬在臉上。當時咬爆了一根血管，血流不止。」