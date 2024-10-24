武漢男「撞臉」澤連斯基 拍影片成網紅(有片)

湖北武漢一名男子因長相酷似烏克蘭總統澤連斯基，早前在網上拍攝搞笑短片爆紅，目前已收穫逾3萬粉絲，原來男子曾任職叉車司機，可謂真的是「澤連司機」。有內地網民稱「他可能和澤連斯基是雙胞胎。」

46歲的劉先生於武漢土生土長，他表示以前也不知道自己像澤連斯基，直到一位同學提醒他才意識到，同學說他的側臉尤其像。劉先生上網查資料發現，他們的長相、身高、年齡幾乎都一樣。「自從開始拍影片，就有很多網友認為我們像雙胞胎，我還特地了解了一下我的祖籍，確實和澤連斯基沒有血緣關係，長得像純屬巧合。」

劉先生去年8月開始拍片，為此還特意留了跟澤連斯基一樣的胡子，並以兩人長相相似為主題，拍了幽默式短影片，「剛開始只是試一試，沒想到還挺受網友喜愛，後來我就越拍越多。而且，所有影片都是自編自導自演，同事和朋友負責拍攝，沒有團隊。」目前其抖音賬號已有三萬多粉絲。隨着知名度增加，他走在街頭會有粉絲主動打招呼，合影留念，也有陌生人直接問他是不是澤連斯基。

劉先生表示，拍片並非他的主業，他曾做過叉車司機，目前正在創業，並自學俄語和烏克蘭語，希望未來能創作出更多正能量影片，為民眾帶來更多歡樂。

