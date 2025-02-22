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中國
2025-02-22 13:50:57

武漢石正麗團隊發現新種類病毒　入侵細胞途徑與新冠類似

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石正麗（資料圖片）

石正麗（資料圖片）

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武漢病毒研究所的石正麗團隊近日發表的最新研究發現，他們在蝙蝠身上發現一種新的冠狀病毒HKU5-CoV-2，入侵細胞的途徑與COVID-19新冠病毒相同。這一消息再度引發人們的擔憂。

武漢病毒研究所聯同廣州科學院和廣州實驗室近日在《細胞》期刊發表一項新研究發現，研究人員在蝙蝠身上找到新冠狀病毒，命名為HKU5-CoV-2。

不應誇大對人類風險

據報道，該病毒含有一種蛋白酶，可透過與人類和其他哺乳類動物體內的ACE2蛋白質接收體結合來感染細胞，途徑與COVID-19的SARS-CoV-2病毒相同。

HKU5-CoV-2在試管模擬進入人類腸道和呼吸道模型的實驗中，均顯示可讓ACE2受到高程度感染。研究顯示，新病毒比原始毒株有更強的結合能力，宿主範圍更廣。不過，研究人員強調新病毒的效力明顯低於新冠病毒，不應誇大該病毒對人類的風險。

石正麗團隊在蝙蝠身上發現一種新的冠狀病毒HKU5-CoV-2。（示意圖／unsplash）

目前只在實驗室中發現

此外，新病毒目前只是在實驗室中發現，尚未在人體中檢測到。研究人員亦發現針對新病毒的單株抗體和抗病毒藥物。

這項研究為有「蝙蝠女」之稱的武漢病毒研究所研究員石正麗領導。2019年爆發新冠疫情後，石正麗一度受訪表示，她曾懷疑COVID-19病毒是從其實驗室流出，但後來澄清表示事實並非如此。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

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