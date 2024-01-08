武漢老千集團麻雀機裝「4角鏡頭」 一家贏三家年騙70萬

湖北武漢公安日前破獲一宗賭博詐騙案，一名男子打麻將被指總是「十賭十贏」，及後被揭發原來他屬於一個「老千」集團，透過在自動麻將桌內安裝的4個攝影機來作弊，一年贏得70萬人民幣。 官媒報道，武漢一名28歲的張姓男子兩年前學會打麻將後不能自拔，及後因緣際會下結識了一名錢姓男子，他發現錢男在牌局中沒有輸過。張男和錢男玩了幾次，輸掉了數萬元，但他初時只是認為自己運氣不佳，還不時再參加錢男的牌局，以為自己終會「轉運」。

幕後遠程操盤 軟件得知出牌狀況 及後，當地公安去年10月接報新洲區一樓房有大量的陌生年輕人進出，把窗簾拉上，派出所到場進行調查時，在一單位內發現有不少年輕人，但並非住客，單位也沒有固定人居住。房內安裝了多台電腦，有人用手機和外聯絡。公安初時以為有人進行電騙，或非法網絡推銷。後來檢查在現場發現的電腦和多本賬本，才獲知他們是老千，在背後遠程遙控指導別人麻將牌局作弊。 「老千」集團分為三個結構，分別是想作弊的賭客、提供作弊儀器的管理成員，及是現場進行報牌的「技術員」。他們在互聯網找尋想作弊的賭客，並且提前預訂好打麻將的房間，團夥負責人會派人提前到賭客預定的房間內，在麻將機上安裝作弊儀器。儀器是4個小鏡頭，分別安裝在麻將機的出牌角落，可清晰看到每一疊牌出來後，裡面的每張牌牌面和每一個牌面的擺放順序。