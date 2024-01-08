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中國
2024-01-08 15:38:52

武漢老千集團麻雀機裝「4角鏡頭」 一家贏三家年騙70萬

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湖北武漢公安日前破獲一宗賭博詐騙案，一名男子打麻將被指總是「十賭十贏」，及後被揭發原來他加入了一個「老千」集團，透過在自動麻將桌內安裝的4個攝影機來作弊，一年贏得70萬人民幣。

湖北武漢公安日前破獲一宗賭博詐騙案，一名男子打麻將被指總是「十賭十贏」，及後被揭發原來他加入了一個「老千」集團，透過在自動麻將桌內安裝的4個攝影機來作弊，一年贏得70萬人民幣。

湖北武漢公安日前破獲一宗賭博詐騙案，一名男子打麻將被指總是「十賭十贏」，及後被揭發原來他屬於一個「老千」集團，透過在自動麻將桌內安裝的4個攝影機來作弊，一年贏得70萬人民幣。

官媒報道，武漢一名28歲的張姓男子兩年前學會打麻將後不能自拔，及後因緣際會下結識了一名錢姓男子，他發現錢男在牌局中沒有輸過。張男和錢男玩了幾次，輸掉了數萬元，但他初時只是認為自己運氣不佳，還不時再參加錢男的牌局，以為自己終會「轉運」。

湖北武漢公安日前破獲一宗賭博詐騙案，一名男子打麻將被指總是「十賭十贏」，及後被揭發原來他加入了一個「老千」集團，透過在自動麻將桌內安裝的4個攝影機來作弊，一年贏得70萬人民幣。 他們在互聯網找尋想作弊的賭客，並且提前預訂好打麻將的房間，團夥負責人會派人提前到賭客預定的房間內，在麻將機上安裝作弊儀器。儀器是4個小鏡頭，分別安裝在麻將機的出牌角落，可清晰看到每一疊牌出來後，裡面的每張牌牌面和每一個牌面的擺放順序。 鏡頭拍攝到的影像會傳給遠方的「技術員」，「技術員」利用電腦軟件就能知道每一名玩家的牌及他們的出牌狀況，結合看到的牌面，以及知曉對方三家的牌的打法之後，透過一些數據軟體來推算，通過電話通知賭客如何出牌。由於賭客使用了微型耳機，「一家贏三家」就變成預料中事。 鏡頭拍攝到的影像會傳給遠方的「技術員」，「技術員」利用電腦軟件就能知道每一名玩家的牌及他們的出牌狀況，結合看到的牌面，以及知曉對方三家的牌的打法之後，透過一些數據軟體來推算，通過電話通知賭客如何出牌。由於賭客使用了微型耳機，「一家贏三家」就變成預料中事。 目前，犯罪嫌疑人陳某、錢某等人，均涉嫌詐騙和賭博被檢察機關批准逮捕，而參與賭博的張某等人，則被依法治安處罰。

幕後遠程操盤  軟件得知出牌狀況

及後，當地公安去年10月接報新洲區一樓房有大量的陌生年輕人進出，把窗簾拉上，派出所到場進行調查時，在一單位內發現有不少年輕人，但並非住客，單位也沒有固定人居住。房內安裝了多台電腦，有人用手機和外聯絡。公安初時以為有人進行電騙，或非法網絡推銷。後來檢查在現場發現的電腦和多本賬本，才獲知他們是老千，在背後遠程遙控指導別人麻將牌局作弊。

「老千」集團分為三個結構，分別是想作弊的賭客、提供作弊儀器的管理成員，及是現場進行報牌的「技術員」。他們在互聯網找尋想作弊的賭客，並且提前預訂好打麻將的房間，團夥負責人會派人提前到賭客預定的房間內，在麻將機上安裝作弊儀器。儀器是4個小鏡頭，分別安裝在麻將機的出牌角落，可清晰看到每一疊牌出來後，裡面的每張牌牌面和每一個牌面的擺放順序。

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賭客使用微型耳機 贏錢需分帳30%

鏡頭拍攝到的影像會傳給遠方的「技術員」，「技術員」利用電腦軟件就能知道每一名玩家的牌及他們的出牌狀況，結合看到的牌面，以及知曉對方三家的牌的打法之後，透過一些數據軟體來推算，通過電話通知賭客如何出牌。由於賭客使用了微型耳機，「一家贏三家」就變成預料中事。

賭客贏錢的20%到30%分成給這個作案集團背後操手，操手再向「技術員」提供200到1,000元不等的每場「好處費」。錢男方拘留時，記錄顯示僅他一人在2023年就給陳某轉賬了15萬元，按照分成比例，即他全年「贏」了其他牌友70多萬。估計這個集團去年的流水應有300多萬元。目前，犯罪嫌疑人陳某、錢某等人，均涉嫌詐騙和賭博被檢察機關批准逮捕，而參與賭博的張某等人，則被依法治安處罰。

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