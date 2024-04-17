武漢驚現「血紅色天空」惹關注 氣象部門︰應該不是霧

內地湖北武漢周一(15日)有民眾聲稱，凌晨時分下班後在江岸區香港路行走時，看到天空呈現「血紅色」，相關影像隨即引發關注。
湖南《瀟湘晨報》報道，有民眾當日發現血紅色天空，持續了約一小時。網上流傳從建築物向窗外拍攝的片段，可見外面呈暗血色，且看不清四周。該報向湖北氣象局查詢，指當日天氣一直在變化並有強對流天氣，至於為何天空呈現一片血紅，須聯繫武漢中心氣象台；而氣象台人員則說，「應該不屬於霧的形成」，並指初步判斷，畫面中的血紅色，「可能是拍攝附近有出現紅光」導致。
網上流傳的片段截圖及相關照片︰
血紅色天空｜科學家指︰可能附近有人為光源
網上另流傳多張天空呈血色的照片，但難以判斷真偽。湖北長江日報報業集團的新媒體平台「九派新聞」，則引述中國地質大學環境學院大氣科學系副教授趙樹雲分析，指武漢這兩天伴隨強對流天氣，不太可能形成長時間的霧。
趙樹雲表示，天空有時也會在自然情況下出現紅光，「例如太陽剛升起或落下時，我們看到的朝霞晚霞，那時太陽高度低，短波的光被散射的更多，留下的紅光也更多」，然而片段拍攝時是凌晨，沒有陽光，不會形成上述的自然現象，「可能附近有人為性的光源，造成這樣一種紅色的現象」。
血紅色天空｜武漢緊急管理部門人員︰和地震無關
對於網上有人危言聳聽稱擔心發生地震，武漢緊急管理部門人員周二表示，所謂「紅霧」和地震沒有關係，根據武漢地震監測中心站發布訊息，並沒有出現異常情況。
報道指出，浙江舟山也曾於22年5月7日晚出現紅色天空，相信是因碼頭當時停著一艘亮著紅色燈光、撈捕秋刀魚的遠洋船，加上空氣中懸浮水汽多所致。