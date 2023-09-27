武漢「挖呀挖老師」直播帶貨　銷售額最高可達250萬人民幣

「挖呀挖」黃老師因其清純長相和動聽魔性的歌聲暴紅，一夜之間漲粉400多萬，還在網路上掀起一陣模仿潮，儘管當初強調會繼續從事幼兒園教職，如今過去近5個月時間，她也有了新身分「帶貨直播主」。

此前因一首「挖呀挖」兒歌走紅網路，內地湖北武漢幼兒園正妹「黃老師」，日前悄悄開啟斜槓人生，投入網紅直播帶貨行列，賣洗衣精等日常用品，據陸媒報導，「挖呀挖老師」老師表現不俗，30天內開了5場直播，銷售最高達250萬元人民幣。「挖呀挖」黃老師因其清純長相和動聽魔性的歌聲暴紅，一夜之間漲粉400多萬，還在網路上掀起一陣模仿潮，儘管當初強調會繼續從事幼兒園教職，如今過去近5個月時間，她也有了新身分「帶貨直播主」。

7天內開播2場 最高觀看人次達598萬

據《澎湃新聞》報道，通過網路平台飛瓜資料顯示，黃老師帶貨品類包括日用百貨、食品飲料、母嬰用品、美妝護膚等，近30天內共開播5場，場均觀看人次582.3萬，最高觀看人次814.8萬，直播銷售額在100-250萬人民幣之間。其中近7天內，黃老師共開播2場，場均觀看人次592.5萬，最高觀看人次598萬，直播銷售額25-50萬元人民幣。粉絲量上面，也有著明顯的增長，從5月份的500多萬，現在已經增長到接近800萬。對於黃老師是否已經辭職，目前尚無確切消息，不少網友認為「最終還是向資本妥協了」、「一點也不意外，都說了流量的盡頭就是帶貨」、「在小小的平台裡，挖呀挖呀，撒下韭菜種子，割呀割呀割」，也有人認為「帶貨也是憑自己的能力賺錢，沒什麼不對」。

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