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2023-09-17 12:30:53

武漢25歲男健身臥推出事　慘遭百公斤槓鈴壓頸1分鐘奪命（慎入）

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男子被100公斤槓鈴砸中脖子身亡。（圖／翻攝自微博《秒訊視頻》）

記者官有紘／綜合報道

武漢一名25歲男子沒有教練陪同下，在健身房做仰臥推舉時，不慎遭上百公斤的槓鈴壓住喉嚨，掙扎一分鐘後，當場陷入昏迷身亡，經過搶救後仍回天乏術。

根據內媒《網易新聞》、《秒訊視頻》報道，事件發生在這個月14日下午，一名25歲男子在湖北武漢某間健身房訓練時，在臥推重達100公斤的槓鈴時，疑似雙手無力支撐、難以承受重量導致槓鈴掉落，狠狠壓住他的脖子，導致脖子被壓得不能呼吸，雙手也沒辦法再度把槓鈴撐起來，唯有不斷痛苦掙扎，再加上事發下周圍並無人，最後未能及時被發現、當場離世。

全身顫抖想伸手將槓鈴搬開

從監視器畫面中可以看到，男子掙扎過程全被監視器拍了下，男子遭槓鈴壓住頸部後，全身顫抖，一度想伸手將槓鈴搬開，可是沒有成功，只有短短一分鐘即奪命，健身房的教練發現有異狀，立刻上前救援，並替男子進行人工呼吸、叫救護車，但男子送醫後仍宣告不治。

當地警方表示，目前案件正積極進一步調查健身房，判定責任歸屬以及賠償男子家庭。值得關注的是，男子在使用危險程度較高的槓鈴健身器材時，居然沒有一名教練從旁協助，悲劇成因除了男子做了超出自己能力範圍的事之外，健身房也應該付上一定的責任。對此，健身房老闆表示，無論警方如何判定責任，都會盡全力賠償死者家庭。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

換季保養防過敏。（am730製圖）

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