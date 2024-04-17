武漢27歲「女」婚前檢查 驚揭睪丸藏腹內 自己竟是男兒身

內媒報道，湖北武漢一名27歲女子準備與男友結婚，婚前檢查發現自己在染色體生物學上竟是男性。原來自己患上了罕見的「先天性腎上腺皮質增生症」，不僅性別認知錯位，相關的併發症還有可能危及生命，隱藏在其腹中的睪丸極易癌變，需要進行手術切除。 18歲時一直沒來月經 乳房也沒發育 在同齡女孩都進入青春期後，李原(化名)卻遲遲沒有來月經，乳房也沒有發育。18歲時，李原曾因為一直沒來月經在醫院就診，激素水平和孕酮結果都不正常，超聲檢查提示是始基子宮，有先天性卵巢缺如可能，醫生考慮有可能是卵巢早衰，建議她去查染色體，但是她和家人當時並沒在意。

今年，李原計劃與感情穩定的男友結婚，準備徹底檢查一下婦科項目，找到了湖北省婦幼保健院光谷院區婦科主任段潔。 經過檢查，發現原來李原患上了罕見的「先天性腎上腺皮質增生症」，不僅性別認知錯位，相關的併發症還有可能危及生命，隱藏在其腹中的睪丸極易癌變，需要盡早手術切除。

「染色體性別是男性」 「李原社會性別是女性，但染色體性別是男性。」段潔表示，李原患上的是罕見的先天性腎上腺皮質增生（CAH）中的17α-羥化酶缺乏症。對於基因型為男性核型46,XY的個體，這種酶的缺乏會導致身體不能正常生產足夠的男性激素來發展典型的男性性徵，因此，這些個體可能會出現性徵不明確或更偏向女性的外表。