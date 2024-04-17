熱門搜尋:
DSE 2024 全港戲院日2024 消委會 朗賢峯 機票優惠 垃圾徵費 Blue Coast PARK SEASONS 八達通全國通 LOONG 9 23條立法 好去處 網上熱話 定期存款 C觀點 行山路線 日本旅遊 深圳好去處 食譜 健身 減肥
Ad Block Ad Block
返回
中國
2024-04-17 17:44:36

武漢27歲「女」婚前檢查 驚揭睪丸藏腹內 自己竟是男兒身

分享：
湖北武漢一名27歲女子準備與男友結婚，婚前檢查發現自己在染色體生物學上竟是男性。原來自己患上了罕見的「先天性腎上腺皮質增生症」，不僅性別認知錯位，相關的併發症還有可能危及生命，隱藏在其腹中的睪丸極易癌變，需要盡早進行手術切除。

湖北武漢一名27歲女子準備與男友結婚，婚前檢查發現自己在染色體生物學上竟是男性。原來自己患上了罕見的「先天性腎上腺皮質增生症」，不僅性別認知錯位，相關的併發症還有可能危及生命，隱藏在其腹中的睪丸極易癌變，需要盡早進行手術切除。

內媒報道，湖北武漢一名27歲女子準備與男友結婚，婚前檢查發現自己在染色體生物學上竟是男性。原來自己患上了罕見的「先天性腎上腺皮質增生症」，不僅性別認知錯位，相關的併發症還有可能危及生命，隱藏在其腹中的睪丸極易癌變，需要進行手術切除。

18歲時一直沒來月經 乳房也沒發育

在同齡女孩都進入青春期後，李原(化名)卻遲遲沒有來月經，乳房也沒有發育。18歲時，李原曾因為一直沒來月經在醫院就診，激素水平和孕酮結果都不正常，超聲檢查提示是始基子宮，有先天性卵巢缺如可能，醫生考慮有可能是卵巢早衰，建議她去查染色體，但是她和家人當時並沒在意。 

今年，李原計劃與感情穩定的男友結婚，準備徹底檢查一下婦科項目，找到了湖北省婦幼保健院光谷院區婦科主任段潔。 經過檢查，發現原來李原患上了罕見的「先天性腎上腺皮質增生症」，不僅性別認知錯位，相關的併發症還有可能危及生命，隱藏在其腹中的睪丸極易癌變，需要盡早手術切除。

「染色體性別是男性」

「李原社會性別是女性，但染色體性別是男性。」段潔表示，李原患上的是罕見的先天性腎上腺皮質增生（CAH）中的17α-羥化酶缺乏症。對於基因型為男性核型46,XY的個體，這種酶的缺乏會導致身體不能正常生產足夠的男性激素來發展典型的男性性徵，因此，這些個體可能會出現性徵不明確或更偏向女性的外表。 

Ad Block

以女性身份生活了27年，自己竟是男性，李原一時無法接受現實，但「她」必須盡快解決眼前的問題。4月初，醫生通過手術為李原進行了單孔腹腔鏡下性腺切除手術，術後病檢結果提示為發育不良睪丸組織。手術後3天，李原順利出院。出院後，「她」還需要規律服用腎上腺皮質激素類藥物，同時定期到內分泌科和婦科隨訪。

段潔提醒家有女孩的家長，如果孩子遲遲不來月經或者存在外生殖道畸形，一定要及時就醫、及早診治，如確診先天性腎上腺皮質增生症應及早進行相關手術及治療。

Ad Block
八達通全國通互通城市｜廣東、上海等336城市一文睇清（am730製圖） 八達通全國通互通城市｜北京市、天津市、河北省、山西省、內蒙古自治區（am730製圖） 八達通全國通互通城市｜遼寧省、吉林省、黑龍江省、上海市（am730製圖） 八達通全國通互通城市｜江蘇省、浙江省、安徽省、福建省（am730製圖） 八達通全國通互通城市｜江西省、山東省、河南省、湖北省（am730製圖） 八達通全國通互通城市｜湖南省、廣東省、廣西壯族自治區、海南省（am730製圖） 八達通全國通互通城市｜重慶市、四川省、貴州省、雲南省（am730製圖） 八達通全國通互通城市｜西藏自治區、陝西省、甘肅省（am730製圖） 八達通全國通互通城市｜青海省、寧夏回族自治區、新疆維吾爾自治區（am730製圖）
請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受