武當山中醫館「秘方治癌」 開業一月醫死15人

湖北省十堰市武當山有一間中醫館，聲稱有秘方能醫百癌，抗癌治愈率逾80%，診療價格高達1萬多元（人民幣，下同）。但據病人或家屬提供的訊息顯示，開診一個月以來，就診患者中已有15人去世。該中醫館被揭部分人員無資質，已被勒令停業及立案偵查。
內地媒體此前報道，位於武當山桑樹廟村的藥王谷中醫館號稱「抗癌中心」，聲稱有秘方能醫百癌，惟經武當山旅遊經濟特區衛健局調查統計，從今年4月18日開診至5月31日停業，曾於藥王谷中醫館就診的患者共392人。據病友或家屬提供的信息顯示，目前就診的患者中有15人去世，20人病情加重。其中1人服「秘方藥」十天後死亡，14人服藥後在一至六個月期間死亡。
聲稱有「抗癌大師」 治癒率超8成
有患者家屬指，傳聞武當山有一間中醫館有抗癌大師，抗癌治癒率超80%，遂帶著2月確診肝癌的哥哥從山東趕去武當山「藥王谷中醫館」就診，吃了該醫館開的「秘方藥」後，最終不治身亡。這位家屬表示繳納了18,620元，不管患者什麼癌症，先行七天梅花灸治療，中醫診脈後拿取1個月劑量的「秘方藥」，回家遵醫囑服藥即可。但家屬哥哥服用秘方藥後出現身體無力、腹瀉反應，正規醫院檢查發現出現肝腹水現象，患者入院治療1個多月後去世。多地患者家屬也反映類似情況，稱服藥後出現身體乏力、食欲不振、腹瀉、便秘、咳血等。
武當山相關部門對此事展開調查，發現中醫館存在虛假宣傳，以及未依照規定對藥品購進、調配環節進行記錄保存的違法行為，作出責令停止違法行為，罰款29.6萬人民幣的行政處罰。衛健局調查發現該中醫館存在醫生開展診療活動未依照規定填寫處方、門診病歷等資料，使用非衛生技術人員從事醫療衛生技術工作的違法行為，作出警告並罰款12.1萬人民幣的行政處罰。市場監管局審查還認為涉事中醫館涉嫌刑事犯罪，目前案件已移送公安部門。武當山旅遊經濟特區公安局曾於上月中旬表示，藥王谷中醫館涉刑事犯罪已被立案偵查。