武當山中醫館「秘方治癌」 開業一月醫死15人

湖北省十堰市武當山有一間中醫館聲稱有秘方能醫百癌，抗癌治愈率逾80%，惟開診一個月以來就診患者中已有15人去世。該中醫館被揭部分人員無資質，已被勒令停業及立案偵查。(網上圖片)

湖北省十堰市武當山有一間中醫館，聲稱有秘方能醫百癌，抗癌治愈率逾80%，診療價格高達1萬多元（人民幣，下同）。但據病人或家屬提供的訊息顯示，開診一個月以來，就診患者中已有15人去世。該中醫館被揭部分人員無資質，已被勒令停業及立案偵查。

內地媒體此前報道，位於武當山桑樹廟村的藥王谷中醫館號稱「抗癌中心」，聲稱有秘方能醫百癌，惟經武當山旅遊經濟特區衛健局調查統計，從今年4月18日開診至5月31日停業，曾於藥王谷中醫館就診的患者共392人。據病友或家屬提供的信息顯示，目前就診的患者中有15人去世，20人病情加重。其中1人服「秘方藥」十天後死亡，14人服藥後在一至六個月期間死亡。