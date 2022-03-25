歧視式營銷｜「女人由頭到腳比男人臭」 P&G中國道歉

擁有SK-II、OLAY、飄柔、沙宣、護舒寶等品牌的跨國日用品公司P&G(內地稱「寶潔」)，本月13日在微信公眾號「寶潔會員中心」發表題為《女人腳臭是男人的5倍？不信現在聞一下》的文章，以「科學角度」指女人從頭到腳都比男人臭，被內地網民狂轟「歧視女性」。事件發酵多日，微博「寶潔中國」昨就「不尊重女性」文章道歉，強調公司一直提倡平等、包容和尊重的價值觀，並刪除涉事文章，稱會嚴肅整頓涉事帳號。
該篇文章以「揭秘」模式「公開」4個「女人比男人更臭」的「真相」，當中包括「女人足部汗腺其實是男人的5倍……(穿的鞋)沒有一個是透氣的」、「女人也有體臭，而且胸部最臭！女人全身的汗腺都比男人多，胸部更是出汗重災區……尤其是運動後，那酸爽……榴槤+螺螄粉+臭豆腐都比不上」，又指女人內褲黏有各種分泌物，「再愛乾淨的女人，內褲都比男人髒」，而且「女人頭髮比男人髒一倍，和幾乎天天洗頭的男生不同……(女人)兩、三天才洗一次」，甚至頭髮越多越長「越容易殘留髒東西和異味，除了頭皮出的油味，還有烤肉火鍋味、公廁蹲坑味」。介紹完「四個真相」，就有頭戴P&G頭飾的漫畫少女介紹「全身香香5件套」。
網民：打壓了全體中國女性
內地網民紛紛抨擊，該篇文章簡單粗暴以「細菌多=臭/惡臭」，完全忽視清潔等因素，「通過侮辱人來強行製造焦慮」，「那種觀點算是打壓了全體中國女性，想要讓女性覺得自己身體各種又髒又臭必須用寶潔產品才能討男人歡心」，質問「可是你們最大的客戶不是女性嗎？還這麼侮辱女性？」網民又認為P&G中國的道歉太敷衍，揚言抵制。