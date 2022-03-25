歧視式營銷｜「女人由頭到腳比男人臭」 P&G中國道歉

擁有SK-II、OLAY、飄柔、沙宣、護舒寶等品牌的跨國日用品公司P&G(內地稱「寶潔」)，本月13日在微信公眾號「寶潔會員中心」發表題為《女人腳臭是男人的5倍？不信現在聞一下》的文章，以「科學角度」指女人從頭到腳都比男人臭，被內地網民狂轟「歧視女性」。事件發酵多日，微博「寶潔中國」昨就「不尊重女性」文章道歉，強調公司一直提倡平等、包容和尊重的價值觀，並刪除涉事文章，稱會嚴肅整頓涉事帳號。

該篇文章以「揭秘」模式「公開」4個「女人比男人更臭」的「真相」，當中包括「女人足部汗腺其實是男人的5倍……(穿的鞋)沒有一個是透氣的」、「女人也有體臭，而且胸部最臭！女人全身的汗腺都比男人多，胸部更是出汗重災區……尤其是運動後，那酸爽……榴槤+螺螄粉+臭豆腐都比不上」，又指女人內褲黏有各種分泌物，「再愛乾淨的女人，內褲都比男人髒」，而且「女人頭髮比男人髒一倍，和幾乎天天洗頭的男生不同……(女人)兩、三天才洗一次」，甚至頭髮越多越長「越容易殘留髒東西和異味，除了頭皮出的油味，還有烤肉火鍋味、公廁蹲坑味」。介紹完「四個真相」，就有頭戴P&G頭飾的漫畫少女介紹「全身香香5件套」。