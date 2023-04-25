歷史名鎮命名22地點 中國公布火星全球彩色影像

國家航天局及中國科學院趁昨日的「中國航天日」，首次公開火星全球彩色影像圖，為日後的火星探測計劃及科學研究提供質量更好的基礎，並以歷史文化名鎮命名其中火星22個地點。此外，中國計劃最快明年再發射無人探測器，到月球背面採集樣本，並在2030年前派太空人登陸月球。

今次公布的圖像是中國首次探測火星的天問一號任務環繞器的相機拍攝，環繞器在2021年11月至2022年7月期間，圍繞火星上空284次，傳回14,757幅影像，再由地面應用系統組合出火星東西半球正射投影圖等。

研究團隊利用這些高解像度圖片，識別祝融號火星車著陸點附近的地理實體，國際天文聯會(IAU)按相關規定，以中國人口少於10萬的歷史文化名村名鎮，命名當中22個地理實體，包括周莊(江蘇「水鄉」)、鄭集(湖北宜城鄭集鎮、戰國時代楚國首都郢都遺址)、齊都(山東淄博、戰國時代齊國首都臨淄遺址)等。