死神來了︱升降機「過山車」17樓墜落再衝頂33樓 昆明業主當場身亡

雲南省昆明市一座住宅的升降機上周二（18日）疑因故障衝頂，導致59歲的業主韋先生頭部重創出血，當場身亡。女兒表示當晚8點半左右，父親上樓取東西，結果「電梯失控如過山車，猛然間從17樓疾速墜落到地庫2樓，緊接著又猛衝至33樓」，女兒表明要求追責，已接獲有關單位告知，當地市監局對事故進行調查，「政府部門很重視，說一定會給我們一個交代」，惟至今仍未看到事發一刻的CCTV。

一份寫著「昆明市應急管理局值班信息」的紅頭文件載明：2月18日21時59分接報，韋某（男，59歲，廣東茂名市人）被發現在同德廣場B區4棟33樓升降機內死亡。經初步勘查，疑因升降機故障衝頂致其死亡。韋先生女兒及相關部門人士證實了這份文件的真實性。

內媒實地現場走訪，出事的住宅高33層，一共有三部升降機，其中，涉事電梯為最內側的貨梯目前已暫停使用。升降機於2014年1月11日投入使用，最近一次檢驗日期為2023年10月15日。2月19日，物業張貼提示稱，「因4棟3號電梯配件損壞，現需要進行配件維修，為保證安全現作停梯處理，預計恢復時間7天左右」。記者從昆明市場監督管理局獲悉，目前市監、應急等部門已對事故展開調查，同時該小區多部升降機都在第一時間進行維修保養。

至今還沒有看到事發CCTV

韋女士表示，家人於2016年入住該住宅的17樓，當晚8時30分許，本來父親與弟弟在樓下玩耍，由於弟弟一時興起想要跳繩，父親便上樓去取繩子。在父親乘坐電梯下樓時，電梯失控從17樓疾速下墜至B2層，後又猛沖至33樓。父親遭受重創，不幸身亡，遺體還在醫院。