殘障人士鎖「監倉」　上海養護院：臨時管控發病者(有片)

上海一間養護院被指涉「囚禁」多名殘障人士，涉事養護院的工作人員解釋，被關者均患有精神病，病人發病時會難以控制，會將大小便塗在牆上且有暴力傾向，此舉是對精神病人採取的臨時管控保護措施。

近日有網民爆料指，上海公誼養護院將多名殘障人士鎖在環境惡劣的小房間內。影片顯示，在鐵柵欄門養有看門狗，有人被關在帶鎖的鐵門內如同監倉，倉內有床及電視，影片拍到一名男長者吸煙。涉事養護院的工作人員稱，被關者均患有精神類疾病，此舉是病人發作期間採取的保護性措施，具體情況可向相關部門了解。根據有關部門要求，該院正在對相關方面作出整改。