殘障人士鎖「監倉」　上海養護院：臨時管控發病者(有片)

上海一間養護院被指涉「囚禁」多名殘障人士，涉事養護院的工作人員解釋，被關者均患有精神病，病人發病時會難以控制，會將大小便塗在牆上且有暴力傾向，此舉是對精神病人採取的臨時管控保護措施。
近日有網民爆料指，上海公誼養護院將多名殘障人士鎖在環境惡劣的小房間內。影片顯示，在鐵柵欄門養有看門狗，有人被關在帶鎖的鐵門內如同監倉，倉內有床及電視，影片拍到一名男長者吸煙。涉事養護院的工作人員稱，被關者均患有精神類疾病，此舉是病人發作期間採取的保護性措施，具體情況可向相關部門了解。根據有關部門要求，該院正在對相關方面作出整改。
大小便塗牆且有暴力傾向
工作人員續稱，此舉是出於發病臨時管控的需要，因為病人在發病時會將大小便塗在牆上且有暴力傾向，難以控制，只能採取強制手段臨時控制，「等他穩定了，但是我們實際的困難，大家是看不到的。」工作人員強調網傳影片與事實不符，「影片拍的並不是整個院的情況，我們歡迎任何人來現場看。這只是臨時性的，正常的是住養護院大房間。」
大團鎮社區建設和服務辦公室的工作人員稱，該部門已經關注到此事，有專人負責，但此事目前不對外公布結果，目前還在核實中。浦東新區民政局養老處工作人員回應稱，上周已和殘聯介入事件，正在處理。
上海一养护院将人关在小房间中，环境恶劣如同猪圈，养护院：发病期只能临时关押 pic.twitter.com/M8oRO3TdyJ— 开眼实验室 (@kaiyan_1) October 14, 2024