母女吃火鍋吃到「舌頭發黑」 店家致歉非中毒而是「養鍋不當」

吃鍋吃到舌頭變黑，這是什麼狀況？內地浙江一名妙齡女子和母親去吃一家連鎖火鍋店用餐，不料兩人吃完舌頭發黑，隔天女子還腹痛不適。有網友懷疑是亞硝酸中毒，但店家澄清純粹只是養鍋不當，向消費者致歉。
母女吃完火鍋竟舌頭發黑
據《澎湃新聞》報導，13日浙江杭州一名女子和母親到當地連鎖餐廳楠火鍋用餐，沒想到吃完竟然舌頭發黑，模樣十分古怪。
她稱，兩人點的湯底是一個辣湯和一個菌湯，沒有點能讓舌頭變黑的食物，但吃完後舌頭變得特別黑，像染色了一樣。
女子進一步解釋，當天點的食材有牛蛙、馬鈴薯、豆芽、滷豬蹄、雞腳、滷肥腸，看起來完全沒有黑色成分，隔天她回覆網友留言，表示自己還有肚子疼的症狀。
《魯中晨報》報導指出，部分網友也在網路上表示，自己吃完楠火鍋出現同樣的問題，紛紛秀出自己和親友的「黑舌照」，表示所言不假。
不少網友質疑，會不會根本是亞硝酸中毒？或是火鍋底料反覆使用？有人留言稱「昨晚剛吃，今天流鼻血加拉稀」、「我和同事去吃，結果集體掛急診了，搞笑的是我們四個都是護士。」、「不是被燙到了，而是亞硝酸中毒了」
蘇州也有女子發生類似狀況
吊詭的是，先前在蘇州也有女子發生類似狀況，在另一家連鎖火鍋店消費完後，舌頭變成黑色一片，裝火鍋的鐵鍋還被擦出一層黑油。
對此重慶楠火鍋於6月19日淩晨發聲明致歉，稱客人舌頭發黑，是涉事分店鐵鍋「養護不當」所致，目前已啟動全國分店的養鍋監管工作。
而據媒體報導，一般而言，用新的鐵鍋炒菜會讓菜餚變黑，因為其附著的防銹物質和加工時殘留的表面鐵質粉末，會在炒菜時與蔬菜、調味料產生化學反應使菜餚變黑。因此，新買的鐵鍋必須經過「烤油處理」之後才可以正常使用。
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