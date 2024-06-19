母女吃火鍋吃到「舌頭發黑」 店家致歉非中毒而是「養鍋不當」

吃鍋吃到舌頭變黑，這是什麼狀況？內地浙江一名妙齡女子和母親去吃一家連鎖火鍋店用餐，不料兩人吃完舌頭發黑，隔天女子還腹痛不適。有網友懷疑是亞硝酸中毒，但店家澄清純粹只是養鍋不當，向消費者致歉。

有部分網友表示吃完同家火鍋，舌頭也黑了。（圖／翻攝微博）

母女吃完火鍋竟舌頭發黑

據《澎湃新聞》報導，13日浙江杭州一名女子和母親到當地連鎖餐廳楠火鍋用餐，沒想到吃完竟然舌頭發黑，模樣十分古怪。

她稱，兩人點的湯底是一個辣湯和一個菌湯，沒有點能讓舌頭變黑的食物，但吃完後舌頭變得特別黑，像染色了一樣。

女子進一步解釋，當天點的食材有牛蛙、馬鈴薯、豆芽、滷豬蹄、雞腳、滷肥腸，看起來完全沒有黑色成分，隔天她回覆網友留言，表示自己還有肚子疼的症狀。

《魯中晨報》報導指出，部分網友也在網路上表示，自己吃完楠火鍋出現同樣的問題，紛紛秀出自己和親友的「黑舌照」，表示所言不假。

不少網友質疑，會不會根本是亞硝酸中毒？或是火鍋底料反覆使用？有人留言稱「昨晚剛吃，今天流鼻血加拉稀」、「我和同事去吃，結果集體掛急診了，搞笑的是我們四個都是護士。」、「不是被燙到了，而是亞硝酸中毒了」