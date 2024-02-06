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中國
2024-02-06 14:28:00

每日玩3個鐘PS5　內地88歲老翁創最年長遊戲博主世界紀錄(有片)

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每日打3個鐘PS5，內地88歲老翁創最年長遊戲博主世界紀錄。(網上圖片)

每日打3個鐘PS5，內地88歲老翁創最年長遊戲博主世界紀錄。(網上圖片)

內地一名88歲老人退休後持續玩單機遊戲，由俄羅斯方塊、PS1X-BOX 360等至今日的PS5，家藏逾500款遊戲光碟，每日玩3小時，創下健力士世界紀錄，成為「最年長遊戲男博主」。

綜合報道，來自福建福88歲伯伯楊炳林，早年在四川川南油氣鑽井的科研和工程工作，1996年退休後，因為忽然「得閒」，無所事事，就開始接觸電子遊戲。最初，由俄羅斯方塊等類似的小遊戲「入坑」，1998年，他買下自己的第一部PS1遊戲機，隨著遊戲的更新迭代，他又逐步添置了X-BOX360PS2PS4以及Sony和「粉絲小朋友」贈送的PS54年前，他開始在影片分享網站Bilibili(俗稱B)分享遊戲視頻，成為一名高齡遊戲博主。玩的遊戲亦逐漸發展成冒險類的《盜墓者羅拉》、《世界大戰》、《生化危機》、《狙擊手》以及推理類的遊戲，家中亦收藏了逾500隻遊戲光碟。連他自己亦笑指家中收藏比遊戲店的光碟還多。楊炳林認為，玩遊戲是一種腦力運動，可以預防老年癡呆，而玩單機遊戲最方便的是不受時間、人和環境的限制，他指：「不會像其他遊戲，如果隊友沒打好就會拖後腿，或者說必須上網才能玩。」他說，只要自己在家裡就可以玩，如果老伴兒有事叫自己，也可以暫停。

伯伯玩的遊戲亦逐漸發展成冒險類的《盜墓者羅拉》、《世界大戰》、《生化危機》、《狙擊手》以及推理類的遊戲。(網上圖片) 家中收藏了逾500隻遊戲光碟。(網上圖片) 每日自律玩機3小時，還會做筆記。(網上圖片)

每日自律玩機3小時 還會做筆記

其實楊炳林玩遊戲十分自律，每天下午3時至6時是打機時間。楊炳林亦有自己玩遊戲的方法：「我打遊戲不輕易看攻略，都是自己慢慢探索，這個過程很有趣。」過程中他還會做記錄，寫下過關技巧、心得等。他說，自己現在正在玩一些PS5的遊戲，一般一個遊戲要玩一個多月才能通關，玩完的遊戲在光碟上記錄好通關時間和結果。如今，楊炳林將自己的第一台PS1遊戲機連同遊戲碟片送給了親戚；X-BOX360壞了幾年，無法修理又不捨得掉，便用一個書包包裝好保存；他還將一部PS4放置在自己每年要去避暑的地方，方便自己過去時可以打機。

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