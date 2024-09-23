比堅尼女網紅稱遭救生員「𥄫屁股」 外籍老公掌摑報復(有片)

內地女網紅玫瑰在海南穿比堅尼游水時，聲稱被酒店救生員「𥄫屁股」，外籍丈夫上前理論期間掌摑對方，救生員被打後報警，最終玫瑰及丈夫要到警局落口供。(影片截圖)

在微博有236萬粉絲的內地女網紅玫瑰，早前在海南穿比堅尼游水時，聲稱被酒店救生員「𥄫屁股」，外籍丈夫上前理論，期間掌摑對方，救生員被打後報警，最終玫瑰及丈夫要到警局落口供。內地網民意見兩極，有人支持玫瑰保障自己，有女網民指曾在海南遊玩時被當地男子猥瑣凝視。亦有人批評玫瑰小題大做搏流量，「怕人看別出門」。

女網紅玫瑰常分享一些搞笑或與家人旅行的短片，自己亦不時展示穿比堅尼的照片。日前她拍片表示，在海南三亞的酒店穿比堅尼到泳池游水時，遭到男救生員「惡心凝視」。她表示，自己當時正在自拍，外籍丈夫發現救生員一直無禮盯著妻子臀部看，於是上前理論爭執，她指，該救生員還叫同伴一起看，邊用噁心言語調侃，丈夫於是氣得給了對方一巴掌。救生員被打後也報警，最終玫瑰的丈夫要到警局落口供，又指兒子見到父親被帶走後「哭了」。

事件在網上引起熱烈討論，部份網民支持玫瑰保障自己，認為女性不應被男性猥瑣凝視，亦有女士指曾於該酒店游水時亦被救生員「視姦」、「海南超多嚼著檳榔都色眯眯地看人」、「之前穿比基尼去三亞海邊，半小時就三四個中年男人在看我們笑」。

「不看妳這個傻逼淹死了又怪人家」

惟更多網民則質疑玫瑰夫婦無禮，認為救生員職責就是要觀察泳客安全，「妳要是不喜歡別人看，就待在家裡別出門了」、「救生員不能看妳，真牛逼」、「就因為懷疑別人看妳屁股，妳老公直接給人一巴掌？」、「救生員不看妳這個傻逼淹死了又怪人家」、「公開場合，你自己怎麽穿我們管不了，但是不能因此要求其它人都眼睛朝天吧？」、「怎麽知道看到你屁股」、「網紅為了點流量把男朋友送進警局了」。