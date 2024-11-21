比電影更誇張｜四川殺父兇手出獄　在受害人家門前擺酒燒炮仗(有片)

恐怕編劇也寫不出來。四川綿陽一名男子向媒體爆料指，20年前殺害自己父親的兇手在刑滿出獄後，在他家門前筵開18席，鋪紅地氈、燒炮仗，邀請180名親友到場慶祝，排場十足，熱鬧非凡。令其家人不得不在家門口擺上供桌，掛起父親的遺照，上香祭拜以此抗議。

綜合《大河報》、《新浪熱點》等內地媒體報道，據向某描述，殺父仇人是鄰居，出獄當日筵開18席，擺酒擺到其家門外，請來村內180名親友到場慶祝，還鋪紅地氈、放炮仗，為向某與家人傷痛再被掀起，帶來二次傷害，只好在家門口擺上了供桌，上面放上父親的遺照和貢品，給父親上香祭拜，以此表達抗議。但對方與親友們聊天更大聲，笑得更大聲，氣得向某在網上發聲，希望相關部門能處理。向某表示，他15歲的時候，父親被鄰居買兇殺人，在自家臥室出事，對方甚至準備潑汽油毀屍滅跡，幸好家人發現及時，才給父親留下全屍。案件發生後，兇手逃走20日後被捕，被依法判處長期有期徒刑。由於他在獄中表現良好，20年後獲刑滿釋放。鎮政府對此回應，已現場制止並進行法制教育，並指雙方是鄰居，派出所已成立專班進行調解。