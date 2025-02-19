民企坐談會｜華為任正非語出驚人「要警剔表面的繁榮」未來5年是科企生死窗口期

中國國家主席習近平日前出席民企座談會，並發表重要講話，為民企派出定心丸。與會的多間民企巨頭，被視為當前中美角力下，發展新質生產力的中流砥柱。其中華為任正非在會上發言時，呼籲科企要警惕「表面的繁榮，掩蓋內功不足」，又指未來5年是中國科技產業的「生死窗口期」。

華為近年聲勢反彈，高階手機及自家鴻蒙HarmonyOS系統以及電動車等，均成市場焦點；中國科企近年的發展也取得亮麗成績。根據內微博平台及網上流傳的任正非發言內容，近年在甚少公開會議亮相的任正非，表示科技創新在企業發展中有核心地位，指華為多年來持續加大研發投入，在通訊、晶片等領域不斷突破技術瓶頸，以應對全球科技競爭的挑戰。