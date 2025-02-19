民企座談會｜華為任正非語出驚人「要警剔表面的繁榮」未來5年是科企生死窗口期

中國國家主席習近平日前出席民企座談會，並發表重要講話，為民企派出定心丸。與會的多間民企巨頭，被視為當前中美角力下，發展新質生產力的中流砥柱。其中華為任正非在會上發言時，呼籲科企要警惕「表面的繁榮，掩蓋內功不足」，又指未來5年是中國科技產業的「生死窗口期」。
華為近年聲勢反彈，高階手機及自家鴻蒙HarmonyOS系統以及電動車等，均成市場焦點；中國科企近年的發展也取得亮麗成績。根據內地微博平台及網上流傳的任正非發言內容，近年甚少在公開會議亮相的任正非，表示科技創新在企業發展中有核心地位，指華為多年來持續加大研發投入，在通訊、晶片等領域不斷突破技術瓶頸，以應對全球科技競爭的挑戰。
任正非︰企業應積極布局AI
他並指AI是未來發展重要方向，企業應積極布局，加強基礎研究與人才培養，為中國在全球人工智慧領域贏得一席之地。他強調人才的重要性，直言「甚麼都沒有了，只要我的人還在，我就還能重新重振雄風」。
任正非︰企業要加強核心技術研發與全球化佈局
任正非又稱，中國在智駕及半導體等領域雖取得突破，具備全球競爭力，但須警惕「表面的繁榮，掩蓋內功不足」，呼籲企業加強核心技術研發與全球化佈局。他認為，未來5年是中國科技產業的生死窗口期，民營企業必須成為全球技術規則的制定者。他透露，華為已啟動「備胎計畫2.0」，聯同內地2,000家企業，重構半導體、工業軟件等關鍵領域生態，目標是2028年實現全產業鏈自主化率超過70%。
王傳福︰中國新能源汽車技術 領先競爭對手約3至5年
另據央視報道，比亞迪董事長王傳福在座談會上表示，內地的新能源汽車技術，在產品、技術及產業鏈上，領先競爭對手約3至5年，他認為民企應積極參與全球化競爭，拓展國際市場，也要重視人才培養及引進。除了任正非和王傳福外，小米董事長雷軍、杭州宇樹科技創始人兼CEO王興興、上海韋爾半導體股份董事長虞仁榮以及新希望集團董事長劉永好，亦有在座談會上發言。