民政部：即使父母同意亦不能為未成年人紋身

國務院辦公室上周一(6日)發布《未成年人紋身治理工作辦法》通知，明確禁止社會為未成年人提供紋身。民政部近日重申，即使父母同意許可，仍然不得提供紋身服務，父母自己經營的紋身店亦不能給自己孩子紋身。

民政部近日重申，未成年人是無民事行為能力或者限制民事行為能力的人，紋身已明顯超出未成年人的理解和理性判斷範圍，應予以特殊保護、優先保護。

民政部引述《未成年人保護法》第17條規定，指父母或其他監護人不得侵犯未成年人身心健康的行為，即使父母同意許可，也不能提供紋身服務。父母自己經營的紋身店也不能給自己孩子紋身。對紋身服務提供者追究責任，要依據不同個案，根據有關辦法及程序辦理。