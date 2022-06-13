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2022-06-13 16:55:00

民政部：即使父母同意亦不能為未成年人紋身

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國務院辦公室上周一(6日)發布《未成年人紋身治理工作辦法》通知，明確禁止社會為未成年人提供紋身。民政部近日重申，即使父母同意許可，仍然不得提供紋身服務，父母自己經營的紋身店亦不能給自己孩子紋身。

民政部：即使父母同意亦不能為未成年人紋身。(網上圖片)

民政部：即使父母同意亦不能為未成年人紋身。(網上圖片)

民政部近日重申，未成年人是無民事行為能力或者限制民事行為能力的人，紋身已明顯超出未成年人的理解和理性判斷範圍，應予以特殊保護、優先保護。

民政部引述《未成年人保護法》第17條規定，指父母或其他監護人不得侵犯未成年人身心健康的行為，即使父母同意許可，也不能提供紋身服務。父母自己經營的紋身店也不能給自己孩子紋身。對紋身服務提供者追究責任，要依據不同個案，根據有關辦法及程序辦理。

父母或監護人不得放任未成年人紋身。(網上圖片)

父母或監護人不得放任未成年人紋身。(網上圖片)

父母或監護人不得放任未成年人紋身

《未成年人身治理工作辦法》規定任何任何企業、組織和個人出版、發布、傳播的圖書、報刊、電影、廣播電視節目、舞台藝術作品、電子出版物或網路訊息等，不得含有誘導未成年人紋身的內容；不得刊登、播放、張貼或者散發含有誘導未成年人紋身、危害未成年人身心健康內容的廣告；不得在學校、幼兒園播放、張貼或散發紋身商業廣告。未成年人的父母或者其他監護人對未成年人產生紋身動機和行為的，應當及時勸阻，不得放任未成年人紋身。

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