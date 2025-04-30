民營經濟促進法5.20施行　國家首部相關範疇基礎性法律

全國人大常委會會議上午在北京人民大會堂閉幕，會議表決通過《民營經濟促進法》 ，5月20日起施行。
《民營經濟促進法》 全文共9章78條，包括總則、公平競爭、投資融資促進、科技創新、規範經營、服務保障、權益保護、法律責任及附則，是國家第一部專門關於民營經濟發展的基礎性法律。相關草案在去年12月由國務院提請全國人大常委會第十三次會議初次審議，其後向社會公開徵求意見，今年2月進行二審。
李慧琼形容是里程碑 優化民企經營發展環境
正在北京出席會議的全國人大常委李慧琼表示，熱烈歡迎《民營經濟促進法》 出台和實施，形容是一部里程碑的法律，相信能進一步優化民營企業的經營和發展環境，確保他們面對公平的市場競爭，促進民營企業持續健康發展。
李慧琼表示，民營企業在國家經濟發展中佔有非常重要的地位，用法治化、法律化的形式，促進民營經濟在中國經濟的增長，充分體現國家對民營經濟的重視。
李慧琼又說，制定民營經濟促進法一直是國家經濟發展中的既定目標，面對中美貿易戰，國家有很多工具箱去處理，但亦希望民營經濟促進法能進一步提升民營企業參與經濟建設的信心。她認為香港民營企業家亦可以思考，在新形勢下配合國家擴大內需的方向，更積極參與內地或香港的發展。
原文刊登於 香港電台