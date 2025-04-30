民營經濟促進法5.20施行　國家首部相關範疇基礎性法律

全國人大常委會會議上午在北京人民大會堂閉幕，會議表決通過《民營經濟促進法》 ，5月20日起施行。

《民營經濟促進法》 全文共9章78條，包括總則、公平競爭、投資融資促進、科技創新、規範經營、服務保障、權益保護、法律責任及附則，是國家第一部專門關於民營經濟發展的基礎性法律。相關草案在去年12月由國務院提請全國人大常委會第十三次會議初次審議，其後向社會公開徵求意見，今年2月進行二審。

李慧琼形容是里程碑 優化民企經營發展環境

正在北京出席會議的全國人大常委李慧琼表示，熱烈歡迎《民營經濟促進法》 出台和實施，形容是一部里程碑的法律，相信能進一步優化民營企業的經營和發展環境，確保他們面對公平的市場競爭，促進民營企業持續健康發展。