民眾不滿拆遷質問逾4小時 西安副局長廁所跳窗逃跑 紀檢調查(有片)

陝西省西安市自然資源和規劃局曲江新區一名副局長近日接待民眾信訪時，經過4個小時後仍答不上提問，竟「借尿遁」偷偷從廁所窗戶逃跑。該局周二（29日）證實事件，該副局長因為市民不讓其離開，迫於無奈才從窗戶離開。內地網民對此熱議，不少人認為此舉「有失體面及官威」，批評公職人員落荒而逃讓人失望。
內媒指針對工作人員在接訪期間的不當行為，曲江新區黨工委、管委會對事件高度重視，已安排紀檢監察機關聯合相關部門啟動調查程序，將堅持實事求是、依法依規的原則進行處置。
「從9點到下午1點始終不讓其離開」
西安東三爻堡村的村民周一（28日）到曲江新區管委會反映拆遷問題，有網民表示近期規劃不斷變動，原本該分配住房的地理位置，與前期提出的方案截然不同，於是前往規劃局與一名身著藍色外套的男負責人溝通，對方回答「那肯定不是我個人改的」，誰知及後他表示要去洗手間，村民見其離開太久，於是前往廁所察看，發現該官員已不見蹤影，廁所內一隻窗戶則被打開。
該規劃局工作人員回應指，涉事副局長從當日早上9時許開始接訪，直到下午1時許，來訪市民仍不讓他離開，後來無奈之下從窗戶離開。工作人員強調，拆遷規劃更改是受工作安排影響，市民主要反映的問題是現在規劃的居住區距離高壓線過近，該局也在研究處理高壓線設備的遷移問題，後續將加強與徵遷市民溝通交流，爭取妥善處理問題。