民眾盼「早陽早自由」 專家：無終生免疫

隨著「新十條」優化防疫措施落實，內地新冠肺炎單日本土新增個案持續放緩，前日有10,597宗，廣東仍佔最多有2,526宗，重慶、北京分別有1,987及1,661宗。坊間開始出現「反正早晚要感染，早陽早自由」甚至「謀劃主動感染」論調，專家急急提醒民眾，感染一次不等於終生免疫，並強調接種疫苗減少重症十分關鍵。

內地「第一財經」報道，即使北京、廣州、重慶等地公布的感染人數較一周前少，但記者身邊愈來愈多朋友「中招」，而且大多不知如何感染。報道指，一些人漸漸覺得，看著別人說「陽過」，就像「看別人考完試解脫了，自己還不知道何時考」，於是打算「躺平」。

報道引述胡北武漢金銀潭醫院主任夏家安稱，希望民眾「晚感染，盡可能不感染」，尤其是「不要主動去感染」，以助醫療系統有更多時間去準備應付疫情高峰，並避免因出現大規模感染而影響醫院正常運作，且感染一次後仍可能反覆感染。

上海復旦大學附屬中山醫院重症醫學科主任鐘鳴預計，明年1月會達至疫情高峰，之後疫情何時結束，較難推算，而有序、逐步地就醫，可令醫療機構有更強應對能力。中國工程院院士鍾南山就以廣州疫情為例，推斷到明年1至2月達至高峰後，3月轉趨平穩，上半年即可恢復到疫前生活狀態。