水族館內無視勸阻吸煙　男子遭白鯨噴水淋濕狼狽離場（有片）

近日大連一間水族館內一頭白鯨「精準噴水制裁」吸煙者事件在網路上引起關注，相關話題登上百度熱搜。從影片中可見，一名男子無視禁煙標示，遭館內工作人員多次勸阻，仍執意點燃香煙。就在其吞雲吐霧之際，水池中一頭白鯨突然跳出水面，精準向男子噴射水柱，香煙瞬間被澆滅，男子隨後狼狽離開。

