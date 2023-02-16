水泥管裏吃飯？重慶燒烤店成打卡勝地

狂飆同款餐廳 網友：這是真的 「下管子」 這間造型獨特的燒烤店，在外觀設計上使用了兩層巨型水泥管道疊在一起，每一個管道就是一個單獨的空間，可以放下一張長枱，供多人在裏面用餐。 別具一格的餐廳設計吸引不少人前往打卡，而因為去餐廳吃飯在普通話裏面又有「下館子」這一個說法，因此來這裏吃飯也被大家調侃是真正的「下管子」。

不僅如此，最近成為大眾話題的內地電視劇《狂飆》裏面，也出現了同款餐廳的畫面，令這間餐廳熱度攀升。

為甚麼會想到把餐廳設計成這樣特別的造型？ 餐廳老板表示，正是希望配合上面提及過「下館子」的說法，讓客人留下特別的回憶。 不過，也有網友擔憂，在水泥管裏面用餐是否安全？食客又要怎麼出入？ 其實，想要上到「二樓」的水泥管道裏，可以走店家專門設置的樓梯。

而在上層水泥管的另一側，也設置了玻璃圍欄。