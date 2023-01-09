水貨客重現 手信店做到無停手 澳門開關首日丁財兩旺

澳門傳媒報道，截至昨午5時，澳門開關首日的入境、出境旅客分別有31,956及20,263人次。關閘口岸出入境人流暴增，水貨街更有大批疑似水貨客塞滿行人路，排隊買貨，其中有人在藥房買整箱枇杷膏後直接在藥房門外分貨(圖1)。

澳門昨起「開關」，免內地、香港及台灣旅客出示核酸檢測證明，許多內地旅客馬上到澳門辦年貨，不少港人也立即「過大海」鬆一鬆，官也街、大三巴牌坊等地人頭湧湧，手信店、食肆做到無停手，其中有手信店負責人估計生意可達疫情前五至六成，揚言會加緊備貨以迎接更多客人。關閘口岸周邊的「水貨街」，更重現疫前水貨客「阻街」分拆貨物的盛況。

香港上環來往氹仔海上客運日間班次同日復航，首班船昨早7時半出發，載130名乘客去到氹仔。有香港旅客坦言，3年無去澳門，首站去葡京賭博；有旅客就表示掛念澳門美食，專程即日來回澳門品嘗美食。氹仔往香港首班船則於昨早9時開出，約50人乘搭。

澳門各個遊客區人流暢旺，大型商場、體育用品店等顧客絡繹不絕。有內地遊客表示，3年沒來澳門，特意與家人來看看小城的轉變，順道辦年貨，估計消費數千元。官也街不少食肆大排長龍，其中有豬扒包店負責人稱，生意飆升至疫前六、七成，揚言今年農曆新年「唔休息，要搵返呢3年錢」。有連鎖手信店因外地僱員流失，全部本地員工出動也不夠人手應付龐大客流，還估計要較平日多買五成原料備貨。

未見搶藥 遊客：內地供應復常

另外，有內地旅客在藥房購買止咳藥，亦有內地旅客指無必要在澳門購買止痛退燒藥，因為隨著疫情高峰過去，內地相關藥物供應恢復正常。澳門昨起限制離境旅客，只可自攜止痛退燒藥、複方感冒藥、化痰止咳藥各最多5盒或5瓶，以及新冠抗原快測試劑最多5盒。澳門前日新增77宗確診，多5名患者死亡。