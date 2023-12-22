求職陷阱｜四川醫美診所涉「假招聘、真推銷」　慫恿新人貸款2.5萬元整容後迫辭職

內地一名女大生到一間醫美機構求職，沒想到上班後，卻被軟硬兼施的「推薦整容」，不僅背上貸款，最後連工作都丟了，讓她悔不當初。
用整容後為工作加分為理由
小陳10月到四川成都求職，希望可以趕快找到工作，還清大學的助學貸款，11月中時，她收到一間美容科技公司經理的面試邀約，對方提供的職位為前台接待，底薪4,100元人民幣（約4,599港元），面試當天所有人都很熱情，還會詢問對整容有無興趣、是否會整容之類的話題，當天下午小陳便順利收到了offer，並被告知需經過訓練合格才能正式入職。
經過一連串的培訓後，小陳順利成為正式員工，到職第一天簽完合同後，有兩名工作人員突然上前，用整容後為工作加分等理由給她洗腦，說服她整容，甚至慫恿她選擇分期貸款來整容，最後禁不住對方軟硬兼施，小陳為整容貸款2.5萬元（約2.73萬港元），分24期。
最終她只拿到690元人民幣
於是小陳先接受鼻子整容項目，不料休息半個月後回到診所，卻發現一切都跟當初說好的不一樣，原本應徵的前台接待工作，變成諮商師，同事還會在言談中批評她工作能力差勁、拖後腿。
最後小陳認定，這間公司是用找工作當幌子，實際上是要將人拐去貸款整形，入職後再找理由將她開除，因此決定自己先辭職，沒想到結算工資時，她還發現了勞動合約上的問題，當初承諾的基本工資是4,100元人民幣（約4,599港元），結果合同上面寫的卻是月薪3,000元人民幣（約3,365港元），最終她只拿到690元人民幣（約754港元）的薪資，不僅學貸還不了，又背上其他貸款，得不償失。
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