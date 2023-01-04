江歌案｜害死閨密拒認錯 眾籌70萬賠償金 劉鑫遭微博永久禁言

轟動一時的中國女留學生江歌在日本被閨密劉鑫(案發後改名「劉暖曦」)前男友陳世峰殺害一案，引伸出的江歌「生命權」糾紛案件，一審裁定劉鑫見死不救，須向江歌母親江秋蓮賠償69.6萬元(人民幣，下同)，劉鑫不服上訴。山東青島市中級人民法院上周五作出二審宣判，駁回上訴，維持一審判決，未料劉鑫竟在元旦過後，就近70萬元賠償金在微博發起「眾籌」。

微博發文呼籲網民「捐款」 開通「打賞」功能

本月2日，劉鑫在微博發文回應二審判決，稱「法院既然這樣判了，我只能扛。如果有人願意幫我，我叩謝你們，我會一筆筆記下，希望有機會報答」，還為文章開通「打賞」功能。截至3日下午，已有數百人次作出現金打賞。江秋蓮發現後作出舉報，該篇文章的打賞功能在3日傍晚被關閉。劉鑫表示，共籌得2.56萬元，相關文字則修改成：「該我自己承擔的我一定承擔。我有手有腳，我不怕吃苦，甚麼髒活累活都可以幹。 這些資助，我會公示去向，我掙錢以後，會一筆一筆全部還回去。」

媒體評論：以募捐支付賠償 挑戰法律嚴肅性

上海「澎湃新聞」發表評論，認為「既然有過錯，就必須承擔責任。不管劉鑫本人是否認同判決，都應該積極賠償對方的經濟損失，履行自身的法律責任。用募捐來支付賠償，無疑形成了對法律嚴肅性的挑戰」。

媒體評論：自私冷漠者必須得到懲戒

評論又認為，「應該看到，江秋蓮與劉鑫生命權糾紛案的判決弘揚的是人間正氣，喚醒的是社會良知——熱心助人者應該得到補償，自私冷漠者必須得到懲戒。因此，公眾希望看到的是有過錯的一方用實際行動彌補自己的過錯，而非推脫責任，這不只是法律判決的導向，也是社會公序良俗的內在要求」。評論還稱，眾籌「應該留給那些真正需要幫助的人」，強調「法律的嚴肅性必須得到維護，這場鬧劇該收場了」。劉鑫微博帳號今日顯示被「永久禁言」。