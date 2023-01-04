江歌案｜害死閨密拒認錯 眾籌70萬賠償金 劉鑫遭微博永久禁言

轟動一時的中國女留學生江歌在日本被閨密劉鑫(案發後改名「劉暖曦」)前男友陳世峰殺害一案，引伸出的江歌「生命權」糾紛案件，一審裁定劉鑫見死不救，須向江歌母親江秋蓮賠償69.6萬元(人民幣，下同)，劉鑫不服上訴。山東青島市中級人民法院上周五作出二審宣判，駁回上訴，維持一審判決，未料劉鑫竟在元旦過後，就近70萬元賠償金在微博發起「眾籌」。
微博發文呼籲網民「捐款」 開通「打賞」功能
本月2日，劉鑫在微博發文回應二審判決，稱「法院既然這樣判了，我只能扛。如果有人願意幫我，我叩謝你們，我會一筆筆記下，希望有機會報答」，還為文章開通「打賞」功能。截至3日下午，已有數百人次作出現金打賞。江秋蓮發現後作出舉報，該篇文章的打賞功能在3日傍晚被關閉。劉鑫表示，共籌得2.56萬元，相關文字則修改成：「該我自己承擔的我一定承擔。我有手有腳，我不怕吃苦，甚麼髒活累活都可以幹。 這些資助，我會公示去向，我掙錢以後，會一筆一筆全部還回去。」
媒體評論：以募捐支付賠償 挑戰法律嚴肅性
上海「澎湃新聞」發表評論，認為「既然有過錯，就必須承擔責任。不管劉鑫本人是否認同判決，都應該積極賠償對方的經濟損失，履行自身的法律責任。用募捐來支付賠償，無疑形成了對法律嚴肅性的挑戰」。
媒體評論：自私冷漠者必須得到懲戒
評論又認為，「應該看到，江秋蓮與劉鑫生命權糾紛案的判決弘揚的是人間正氣，喚醒的是社會良知——熱心助人者應該得到補償，自私冷漠者必須得到懲戒。因此，公眾希望看到的是有過錯的一方用實際行動彌補自己的過錯，而非推脫責任，這不只是法律判決的導向，也是社會公序良俗的內在要求」。評論還稱，眾籌「應該留給那些真正需要幫助的人」，強調「法律的嚴肅性必須得到維護，這場鬧劇該收場了」。劉鑫微博帳號今日顯示被「永久禁言」。
2016年11月3日凌晨，年僅24歲的江歌在日本東京住所門前，被同為中國留學生的陳世峰連刺11刀，失血過多死亡。陳世峰已於2017年12月被判囚20年。案件細節顯示，在日本留學期間與江歌相識並成為好友的劉鑫，在事發前兩個月與陳世峰分手不果，向江歌求助並獲江歌收留，但陳世峰一直糾纏，直至動殺機，劉鑫卻沒有在受到生命威脅後告知江歌，甚至阻止江歌就陳世峰騷擾問題報警，還要求江歌深夜在車站等候近1小時陪自己回家，結果回到家門外遭陳世峰伏擊，劉鑫迅速入屋鎖上大門，遺江歌在門外。江秋蓮質疑劉鑫見死不救，劉鑫極力否認，還多次以惡毒言語刺激江秋蓮，江秋蓮終在2019年就江歌生命權民事起訴劉鑫。
江歌生命權案 一審認定劉鑫具明顯過錯
案件去年1月在山東青島城陽區法院一審宣判。法院認定，劉鑫作為江歌好友和被救助者，以及侵害危險引入者，不但未告知和提醒江歌所面對的危險，還為求自保置他人生命安全於不顧，將江歌擋在居所門外致其被殺害，具有明顯過錯；事後沒有心懷感恩並對逝者親屬給予體恤和安慰，反而以不當言語相激，進一步加重江秋蓮的傷痛，行為有違常理人情，應予譴責。法院最終判劉鑫民事賠償共69.6萬元，以及負責全部案件受理費用。
劉鑫上訴 聲稱與江歌擁「絕世友情」
劉鑫不服上訴，聲稱「為了我，為了三叔(江歌花名)，為了三叔媽媽，也為了我和三叔絕世友情的真實再現，我必須上訴……假若三叔在世，也不會容忍媽媽對劉鑫的網暴」，還形容自己是「三叔生前同室好友、生前惜惜相依、被三叔生前稱為之『I Like You少女』」。
二審開庭前抹黑江歌 拒認江歌為救自己而死
二審去年11月開庭。開庭前，劉鑫積極接受媒體訪問，強調事發當日自己並無鎖門，又指江歌曾假借自己(劉鑫)懷孕要墮胎名義，向陳世峰索取10萬日圓、約5,200元墮胎費，甚至指陳世峰本來要殺的就是江歌，而非自己。
二審判決指出，根據江歌與劉鑫的微信對話，可見江歌在事發前一日知悉陳世峰上門糾纏劉鑫時，曾提出報警，但劉鑫以合住公寓違反當地法律、不想把事情鬧大為由阻止，又要求江歌深夜在車站等她，陪她一起回家；根據日本警方的報案電話錄音，劉鑫明確講出大門已經鎖著，又講到「姐姐(江歌)現在危險」、「姐姐倒下了」，要求叫救護車。法院認為，一審判決認定的上述事實清楚，至於劉鑫提出的「墮胎費」等「新證據」，並無證據可以證實，不予認定。
二審法院：一審判決譴責劉鑫背信負義 應予肯定
法院表示，「法安天下，德潤人心」，生命權是自然人最高的人格利益，是法律與道德共同維護的核心價值，任何人因過錯侵害他人生命權，都應依法承擔侵權責任。一審判決對江歌扶危濟困行為的褒獎評析，對劉鑫的背信負義行為予以譴責，是對中國民法基本原則、社會主義核心價值觀、中國優秀傳統美德的遵循、闡釋和弘揚，是司法裁判的教育、引導功能的重要體現，應當予以肯定。