江洲地下長廊｜打卡男於「世界第一長洞」失蹤6日 飲地下水維生奇蹟獲救

一名37歲的韋姓男子為拍照打卡，擅自闖入位於廣西河池鳳山縣、被譽為「世界第一長洞」的江洲地下長廊後失聯6天，最終奇蹟獲救。 據《極目新聞》，韋男於11月21日下午被救援人員尋獲，當時他仍有體力行走，但走到洞穴出口時便暈倒，正在醫院接受治療。 參與救援的貴州弘箭救援隊工作人員表示，韋男被發現時位於距離他進入的3號洞口約5、6公里處，離最近的出口僅3公里距離。但因他所在位置一片漆黑且洞內無信號，導致他迷路。

獨闖江洲地下長廊 電筒極速無電 韋男告訴救援人員，他於11月15日晚上獨自進入洞穴，只攜帶了一些零食和礦泉水，第2天就將食物消耗完畢，剩下4天都靠喝洞穴內的地下水維生。 洞穴內一片漆黑，韋男攜帶的手電筒很快便無電，韋男只好將相機電池取出，改裝成手電筒電池，勉強用來尋找水源。同時，他將手機關機以保存電量，僅在緊急情況下使用，被發現時手機仍有20%電量。 據悉，廣西河池市鳳山地質公園曾登上《中國國家地理》封面，園內的江洲地下長廊發育於二疊系可溶岩地層中，被稱為「世界第一長洞」。地形圖顯示，江洲地下長廊全長53公里，總共有4個大洞穴，洞內分支眾多，地形錯綜複雜，亂石陡坡區域很多，即使是具經驗的探洞人士也需要結伴前行。