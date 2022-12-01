江澤民逝世｜上海病逝享年96歲　曾斥香港記者sometimes naive　董建華讚偉大政治家成功帶領香港回歸

三個代表重要思想的創立者 「告全黨全軍全國各族人民書」形容，江澤民是「我黨我軍我國各族人民公認的享有崇高威望的卓越領導人，偉大的馬克思主義者，偉大的無產階級革命家、政治家、軍事家、外交家，久經考驗的共產主義戰士，中國特色社會主義偉大事業的傑出領導者，黨的第三代中央領導集體的核心，『三個代表』重要思想的主要創立者」。 「告全黨全軍全國各族人民書」又指，江澤民逝世，對我黨我軍我國各族人民是不可估量的損失，「黨中央號召，全黨全軍全國各族人民化悲痛為力量，繼承江澤民同志的遺志，以實際行動表達我們的悼念」。 何謂「三個代表」 翻查資料，「三個代表」重要思想分別是中國共產黨必須始終代表中國先進生產力的發展要求﹔代表中國先進文化的前進方向﹔代表中國最廣大人民的根本利益。

江澤民多次發表「挺董言論」 在江澤民任內，香港與澳門先後回歸，他多次來港訪問，包括「眾裡尋他」與董建華握手，令董建華成為首任特首大熱人選。江澤民於回歸一周年亦有訪港，包括到訪馬鞍山一個商場與市民近距離見面。在本港經歷亞洲金融風暴期間，政府施政飽受多方抨擊，江澤民在國內外多次發表「挺董言論」支持董建華連任，並曾謂「人非完人，金無足赤」，指無人完美並祝願和相信董建華會當選連任。

江澤民曾斥香港記者sometimes naive 江澤民最為港人及新聞界印象深刻的一幕，莫過於他在2000年10月時，於北京中南海怒斥香港記者「Too simple,sometimes naive」(太簡單，有時幼稚)。當年江澤民接見香港時任特首董建華，在場採訪的香港記者追問江澤民，中央是否「欽點」董建華做特首時，江澤民主動走近並訓斥本港記者。

江澤民逝世｜亞視誤報死訊 中聯辦狠批違新聞職業操守

亞視曾誤報江澤民死訊 被狠批違新聞職業操守 江澤民屢次被誤傳死訊，其中最觸目的一次是2011年7月6日，亞洲電視在未有官方及家屬證實的情況下，誤報江澤民離世。新華社其後澄清指，有媒體報道江澤民死訊是純屬謠言。中聯辦事後批評亞視嚴重違反新聞職業操守，亞視在同日撤回報道，並向觀眾及江澤民致歉。亞視時任新聞部高級副總裁梁家榮，其後以私人理由辭職；時任副總裁譚衛兒亦請辭。梁家榮曾指，當時他盡所有努力仍無法阻止新聞「出街」，於是引咎辭職。

江澤民逝世｜曾主持97回歸儀式 愛音樂訪港唱意大利民歌

江澤民主持香港回歸儀式 前國家主席江澤民今與香港有深厚淵源，1997年他以國家主席身份主持儀式，見證香港回歸。在英國國旗降下，中國國旗升起之後，江澤民宣布，中華人民共和國香港特別行政區成立。江澤民之後在特區成立慶典中發表演說，重申「一國兩制」、「港人治港」、「高度自治」50年不變。熱愛音樂的江澤民於2002年來港參加禮賓府宴會，席間更是突然上台獻唱意大利民歌《我的太陽》。

范徐麗泰：江澤民平易近人 很關心香港 全國人大前常委范徐麗泰亦對前國家主席江澤民有很高評價，她指江澤民很關心香港情況，1997年香港回歸時親身來港出席儀式，形容江平易近人，對他提出「井水不犯河水，河水不犯井水」來形容內地與香港的關係，印象深刻。



范徐麗泰又指，江澤民對國家發展有很大貢獻，讓民企有更大的發展空間，他提出的「三個代表」思想，亦已列入國家《憲法》，令國家改革開放的過程更成功。

白血病為本港的十大致命癌症之一 前國家主席江澤民今午因白血病及多個器官衰竭逝世，終年96歲。白血病俗稱血癌，是本港的十大致命癌症之一，可分為急性與慢性兩種，亦包括了霍奇金淋巴瘤與非霍奇金淋巴瘤及骨髓腫瘤等。急性白血病較容易被發現，約有四成出現牙齦出血、身體多處出血性皮膚的紫斑；而慢性白血病通常沒有症狀，但由於患者難以察覺，有機會發展為急性白血病。

特區政府今日(1日)起，於主要政府建築物、立法會及司法機構下半旗，包含國旗和區旗，以悼念已故前國家主席江澤民逝世。今日早上，外交部駐港特派員公署、中聯辦等亦下半旗誌哀。

全國政協副主席、首任特首董建華對此表示沉痛哀悼，並表示會懷念他。董建華指，一直堅信江澤民是偉大、英明的政治家和領袖，成功帶領1997年香港回歸，落實「一國兩制，港人治港」的國家方針。

聯合國安理會就核不擴散問題舉行會議，在會議開始前全體代表起立，為前國家主席江澤民逝世默哀1分鐘，多國領袖和政治人物對江澤民逝世表示深切哀悼。