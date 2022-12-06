江澤民逝世｜追悼大會北京人民大會堂展開　習近平：江澤民為黨及人民事業鞠躬盡瘁死而後已 (持續更新)

前國家主席江澤民逝世，他的追悼大會今早(6日)在北京人民大會堂舉行，全國民眾默哀3分鐘。場內掛上江澤民的遺像，國家主席習近平及總理李克強等多名領導人，以及江澤民遺孀王冶坪均有出席，出席者均在衣服上佩上白花，低頭默哀，其後奏唱國歌。習近平致悼詞時指，極其沉痛悼念江澤民，讚揚他為偉大的政治家，實現香港、澳門順利回歸等，又指在1989年的政治風波中，江澤民堅決擁護和執行黨中央關於旗幟鮮明反對動亂。他引述江澤民指自己為了黨和人民的事業，一定鞠躬盡瘁、死而後已。
習近平表示，江澤民是公認享有崇高威望的卓越領導人，形容江澤民是偉大的政治家、軍事家、外交家，以及久經考驗的共產主義戰士，亦是中國特色社會主義偉大事業的傑出領導者。他指江澤民把畢生心血和精力都獻給了中國人民，為爭取民族獨立、人民解放和實現國家富強、人民幸福鞠躬盡瘁、奮鬥終身，贏得人民衷心愛戴和國際社會廣泛讚譽，對失去江澤民這樣一位偉大人物感到無限悲痛，世界各國人亦深切哀悼。
指89年政治風波 江澤民成功穩住大局
習近平提到1989年發生的政治風波，指當時世界社會主義出現嚴重曲折，一些西方國家對中國進行所謂「制裁」，中國社會主義事業發展面臨空前巨大的困難和壓力，在决定黨和國家前途命運的重大歷史關頭，江澤民帶領黨的中央領導集體，積極展開外交鬥爭，捍衛了中國特色社會主義偉大事業，成功穩住了改革發展大局，為中國發展打下了堅實基礎。他指江澤民擔任黨和軍隊主要領導職務之際，中國正面臨外有壓力、內地困難的嚴重時刻，可謂臨危受命，但江澤民稱：「為了黨和人民的事業，我一定鞠躬盡瘁、死而後已。」
讚江澤民實現港澳回歸 推動兩岸「九二共識」
習近平續提到，江澤民實施依法治國基本方略，實現香港、澳門順利回歸，推動兩岸雙方達成體現一個中國原則的「九二共識」，有力開展反分裂、反「台獨」重大鬥爭，並提出一系列外交和國際戰略思想，積極推動世界走向多極化，又指江澤民「三個代表」重要思想是留給我們的最可寶貴的財富。他引述江澤民指「三個代表」的思想並非憑空產生，而是在理論和實踐上不斷探索和開拓的結果，又指江澤民堅決擁護和支持黨中央工作，關心中國特色社會主義偉大事業，堅定支持黨風廉政建設和反腐敗鬥爭。
指江澤民敢於鬥爭 要「不怕鬼」戰勝挑戰
習近平又指，中國的發展離不開世界，世界的繁榮也需要中國，敢於鬥爭、敢於勝利是中國共產黨和中國人民不可戰勝的强大精神力量。他引述江澤民指，黨正在领導人民進行建設社會主義現代化的偉大鬥爭，不可避免地會遇到許多複雜情况，國際國内的嚴峻形勢和不同社會制度、不同思想體系的對立和鬥爭，經常考驗著每個黨員，要有壓倒一切敵人的英雄氣概，強調人不能低下高貴的頭，只要在新征程上，保持鬥爭精神，增强全黨全國各族人民的志氣、骨氣、不信邪、不怕鬼，不怕壓等，全力戰勝前進道路上各種困難和挑戰。
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