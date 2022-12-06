江澤民逝世｜追悼大會北京人民大會堂展開　習近平：江澤民為黨及人民事業鞠躬盡瘁死而後已 (持續更新)

前國家主席江澤民逝世，他的追悼大會今早(6日)在北京人民大會堂舉行，全國民眾默哀3分鐘。場內掛上江澤民的遺像，國家主席習近平及總理李克強等多名領導人，以及江澤民遺孀王冶坪均有出席，出席者均在衣服上佩上白花，低頭默哀，其後奏唱國歌。習近平致悼詞時指，極其沉痛悼念江澤民，讚揚他為偉大的政治家，實現香港、澳門順利回歸等，又指在1989年的政治風波中，江澤民堅決擁護和執行黨中央關於旗幟鮮明反對動亂。他引述江澤民指自己為了黨和人民的事業，一定鞠躬盡瘁、死而後已。

習近平表示，江澤民是公認享有崇高威望的卓越領導人，形容江澤民是偉大的政治家、軍事家、外交家，以及久經考驗的共產主義戰士，亦是中國特色社會主義偉大事業的傑出領導者。他指江澤民把畢生心血和精力都獻給了中國人民，為爭取民族獨立、人民解放和實現國家富強、人民幸福鞠躬盡瘁、奮鬥終身，贏得人民衷心愛戴和國際社會廣泛讚譽，對失去江澤民這樣一位偉大人物感到無限悲痛，世界各國人亦深切哀悼。

指89年政治風波 江澤民成功 穩住大局

習近平提到1989年發生的政治風波，指當時世界社會主義出現嚴重曲折，一些西方國家對中國進行所謂「制裁」，中國社會主義事業發展面臨空前巨大的困難和壓力，在决定黨和國家前途命運的重大歷史關頭，江澤民帶領黨的中央領導集體，積極展開外交鬥爭，捍衛了中國特色社會主義偉大事業，成功穩住了改革發展大局，為中國發展打下了堅實基礎。他指江澤民擔任黨和軍隊主要領導職務之際，中國正面臨外有壓力、內地困難的嚴重時刻，可謂臨危受命，但江澤民稱：「為了黨和人民的事業，我一定鞠躬盡瘁、死而後已。」