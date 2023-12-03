江蘇保時捷花車被上40把鎖傳需付香煙解開　當局否認涉勒索：搞氣氛而已

各地結婚風俗不同，在江蘇南通有民眾發布影片稱，當地一名新郎上門接親時，花車車輪被親友上了40把鎖，要求新人拿菸開鎖「一條菸開兩把鎖」，消息曝光引發網友議論。

「象徵性地給個幾包菸就可以」

在網友發布影片中，一輛藍色保時捷婚車輪胎上掛滿了鎖，每條輪胎上至少掛了5把，一旁還有不少人圍觀。該網友還在評論區回覆稱「一條菸開兩把鎖」，據悉拍攝地點位於江蘇南通啟東呂四港鎮。

《極目新聞》記者3日上午聯繫多家呂四港鎮當地婚慶公司，有公司負責人稱，當地確實存在看到別人家娶親或出嫁時，鎖車要菸或者索要紅包的習俗，鎖車的大部分是親戚朋友，少有陌生人會來鎖車：「現在大部分結婚掛鎖的都是圖個熱鬧好玩，不會是真的要菸，象徵性地給個幾包菸就可以。」