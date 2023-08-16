江蘇保母偷163瓶價值93萬人民幣茅台還債 　判10年罰10萬

日防夜防家賊難防！內地江蘇一名年逾5旬的保母大媽，發現雇主家中珍藏大量高檔茅台酒，竟頻頻伸出賊手，從一開始零散幾瓶到最後成箱偷，9個月來偷走163瓶，市值達93萬元人民幣，以市價7折銷贓獲利。

保母賣茅台還債兼做美容、買金器

據江蘇廣電城市頻道《零距離》節目報道，8月15日上午，常州市武進區人民法院開庭審理一宗盜竊案，被告現年54歲的周姓女子，去年6月底通過家政公司推薦，來到常州某家庭當保母，每個月薪水為6000元人民幣。據悉除擔任保母工作外，平時亦會幫忙打掃，意外發現雇主家中藏有多瓶多箱高檔茅台酒，由於在外面有欠債，一開始只偷拿幾瓶茅台酒去變賣還債，在嘗到了甜頭後，膽子越來越大，最後竟然多次將回收茅台酒商直接約到雇主倉庫，一賣就是三五箱。

短短9個月時間，周女分7次賣出茅台酒共163瓶，累計銷贓金額66萬元人民幣，經鑒定，被盜茅台酒共價值93萬人民幣。除了用於還債，還用於高消費，包括她自己去做美容、購買金器等等。15日上午，常州市武進區人民檢察院以周女涉嫌盜竊罪依法提起公訴。檢察機關認為，犯罪嫌疑人周女在雇主家中擔任保母期間，以非法佔有為目的，多次竊得雇主家中茅台酒並銷贓，其行為應以盜竊罪追究刑事責任。最終，法院也採納檢察機關的量刑建議，依法作出判決：被告人周女犯盜竊罪，判處有期徒刑10年6個月，並處罰金10萬元人民幣。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章