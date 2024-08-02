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中國
2024-08-02 13:15:25

江蘇傳兩醫為爭靚女護士打架　急症科主任受傷送ICU

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網擄上流傳爆料截圖。（圖／翻攝瀟湘晨報）

為了爭搶靚女護士，兩名醫生竟大打出手！近日內網有消息爆料，江蘇無錫市人民醫院兩名主任醫生，為了一名護士打架，其中一人還住進了自家醫院的急症深切治療部。

醒後不能回想起受傷經過

一開始流出的是網友爆料的對話，內容寫道：「我們醫院的口腔科主任把急診科主任打進了ICU，為了一個護士，長的還挺好看。」這兩名科室主任年紀約50歲左右，女護士約20多歲，衝突原因疑似與情感糾紛有關。

隨後網友還附上了醫院病歷，上面記載7月18日凌晨3點，一名傷者入住醫院骨科，不過對於受傷原因寫了：「患者於1小時前不慎摔倒，致頭頸部及右手受傷，當即出現右手痛感，伴隨右中指活動困難出血，傷後短暫意識不清，醒後不能回想起受傷經過，感頭痛頭暈、頸部疼痛不適。」

疑為打架醫生的病例流出。（圖／翻攝瀟湘晨報）

有損醫護人員形象

經過後續治療，該名患者於當日7點多轉入該院急症深切治療部，若按照爆料者所述，該名患者就是參與打架的急診科主任。

消息曝光後，引發廣大網友討論，除了抱着食花生的心情來看戲外，還有網友認為，若此事屬實，將有損醫護人員形象。無錫市人民醫院紀委監察辦工作人員透露，目前醫院高層已經介入調查此事，事件還在調查階段。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

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