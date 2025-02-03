江蘇冰糖葫蘆驚見水魚　檔主：它叫冰糖「龜蜜」(有片)

糖葫蘆是許多人喜愛的甜食之一，不過近日有網民在江蘇發現不少檔攤開始販賣1款名為「冰糖龜蜜」的糖葫蘆，只見攤販將糖淋在水魚上，相當具視覺衝擊，這款創新「龜蜜」售價只要58元至100元人民幣，引來不少網民討論。
綜合《錢江晚報》等內地媒體報道，1月6日，江蘇一名男子到街上拍攝美食期間，發現一檔賣冰糖葫蘆的攤位，除了常見的冰糖乾果之外，還驚見有冰糖水魚，於是便問檔主怎麽賣，結果老板糾正說不是「冰糖甲魚(水魚)」，這個叫冰糖「龜蜜」。網友調侃：現在就把我的“龜蜜”叫過來。這款「冰糖龜蜜」的製作方式沒有特定方式，有些攤販會先蒸熟、有的則是先炸過，不過後續大多會將鱉泡入糖水、凝固成「冰糖龜蜜」，最後再灑上白芝麻。
網民：為了噱頭甚麼都敢做
有網民試吃後大爆感受：「味道甜甜、麻麻、辣辣還軟軟的，口感真的很奇怪」，網上影片亦能見到不少嘗鮮的人雖面有難色，但最終仍將「冰糖龜蜜」吃完，此外，不少社群上的照片顯示不只鱉被做成糖葫蘆，就連大白菜、小青瓜、生蠔、大閘蟹、蔥、生薑和茄子等食材都出現。「龜蜜」相當吸睛，影片引起網民熱議，有人表示：「我真服了，這個真的能吃嗎？」、「想想就難吃，這怎麼吃啊？」亦有人表示「老實說有點殘忍」、「買了只能用來煮湯吧？」、「為了噱頭甚麼都敢做」。