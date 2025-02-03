江蘇冰糖葫蘆驚見水魚　檔主：它叫冰糖「龜蜜」(有片)

糖葫蘆是許多人喜愛的甜食之一，不過近日有網民在江蘇發現不少檔攤開始販賣1款名為「冰糖龜蜜」的糖葫蘆，只見攤販將糖淋在水魚上，相當具視覺衝擊，這款創新「龜蜜」售價只要58元至100元人民幣，引來不少網民討論。

綜合《錢江晚報》等內地媒體報道，1月6日，江蘇一名男子到街上拍攝美食期間，發現一檔賣冰糖葫蘆的攤位，除了常見的冰糖乾果之外，還驚見有冰糖水魚，於是便問檔主怎麽賣，結果老板糾正說不是「冰糖甲魚(水魚)」，這個叫冰糖「龜蜜」。網友調侃：現在就把我的“龜蜜”叫過來。這款「冰糖龜蜜」的製作方式沒有特定方式，有些攤販會先蒸熟、有的則是先炸過，不過後續大多會將鱉泡入糖水、凝固成「冰糖龜蜜」，最後再灑上白芝麻。