江蘇前副書記張敬華涉受賄被逮捕 中紀委曾通報「搞經濟數據造假」

中國最高人民檢察院旗下「檢察日報．正義網」報道，江蘇省委前副書記張敬華涉嫌受賄，最高人民檢察院日前已對其作出逮捕決定。案件正進一步辦理中。

60歲的張敬華去年12月落馬，上月底被「雙開」(除黨籍和公職)。根據中紀委國家監委當時的通報，張敬華的問題包括「對黨不忠誠、不老實，處心積慮對抗組織審查，搞迷信活動」、「違反中央八項規定精神，違規收受禮品禮金；隱瞞不報個人有關事項，在幹部選拔任用工作中為他人謀取利益」、「政績觀偏差，為謀求個人進步搞經濟數據造假，違規干預插手市場經濟活動」，以及「喪失紀法底線，大搞權錢交易，利用職務便利為他人在企業經營、工程承攬等方面謀利，並非法收受巨額財物」等，而且在中共十八大後不收斂、不收手。

內媒：首位被明確指出經濟數據造假的「大老虎」

有內地傳媒指出，張敬華是首位被明確指出「搞經濟數據造假」的省部級「老虎」，在其被雙開前一天，國家統計局召開「統計造假不收手不收斂問題專項糾治工作動員部署視頻會議」，指「統計造假、弄虛作假是統計領域最大的腐敗，是對政府統計公信力最大的傷害」。

張敬華長期在江蘇任職，曾先後任職於江蘇省計劃經濟委員會、江蘇省生產調度辦公室、江蘇省安全生產監督管理局、江蘇省經濟貿易委員會、江蘇省政府國有資產監督管理委員會等部門；2006年出任江蘇省政府副秘書長，兩年後成為省環保廳廳長，2009年調任徐州市委副書記兼市長，2012年轉任鎮江市委書記；2013年回到江蘇省，出任省政府秘書長，2016年成為江蘇省副省長，次年任江蘇省委常委及南京市委書記，至2021年2月成為江蘇省委副書記，同年11月被調任江蘇省政協黨組副書記，11天後落馬。

